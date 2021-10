El increíble momento en el que Jorge Capitanich llora tras abrir una canilla

El lunes el gobernador de Chaco Jorge Capitanich participó del 107 aniversario de la localidad de Charata. Allí encabezó un acto en el que anunciaron la llegada del agua potable a ese paraje y al hablar con los vecinos el mandatario se mostró emocionado. "Los que gobernamos necesitamos el afecto de la gente y el reconocimiento de las cosas que se hacen", aseguró.

"Parece que una obra de esta magnitud, abrir una canilla, no es nada. Pero este es un cambio de vida para siempre. Y después de 107 años esta localidad que lo merece tiene agua potable. Por eso siento una gran alegría. No queremos hacer ni actos ni nada, queríamos solamente abrir la canilla, porque esa es la alegría de la gente. ¡Quiero ver más canillas!", expresa el jefe del Ejecutivo provincial.

Lo llamativo es que Capitanich ha sido gobernador durante dos periodos y está transitando su tercer mandato al frente de la provincia pero desde la oposición afirman que ni si quiera la obra que inauguró el lunes Capitanich está terminada.

"Yo sentí el dolor de las criticas infundadas de todos los que hablan sin saber, los que no saben lo que cuesta gestionar. Porque si no hubiesen hecho todo el esfuerzo que hicimos nosotros, no hubiesen tenido agua", subraya el gobernador que semanas atrás fue increpado en una escuela por un docente que lo criticó por no hacerse cargo de los problemas que afectan a miles de chaqueños como es -justamente- el acceso a agua potable.

"Una imagen vale más que mil palabras", expresó Capitanich en su cuenta de Twitter y subió imágenes tomando agua de una canilla en Charata. "Esta obra me emociona mucho. Sentí el dolor de las criticas infundadas. Nuestros opositores no saben lo que nos costó. Si no se hubiera hecho el esfuerzo que hicimos nosotros para realizarla, esta obra, de esta magnitud, que cambia vidas, nunca se hubiera hecho", señaló.

Capitanich tiene una extensa trayectoria política en Chaco, provincia que gobernó por primera vez entre 2007 y 2011. Fue reelecto en 2011 hasta 2015, pero en 2013 tomó licencia para ser jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. Entre 2015y 2019 fue intendente de la Ciudad de Resistencia y en 2019 volvió a convertirse en gobernador.