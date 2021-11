Malestar en Juntos por el Cambio por el lanzamiento de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli

La aparición de pintadas en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense lanzando las candidaturas de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli a presidente y gobernador de Buenos Aires generaron malestar en Juntos por el Cambio, especialmente entre “los halcones” y los intendentes bonaerenses del PRO. Desde el domingo a la noche se agudizo la interna en la coalición opositora.

La tensión que se vivió en el búnker de JxC dominado por el larretismo reavivó las heridas internas que quedaron desde el cierre de listas. Gerardo Morales, Gustavo Valdés y Miguel Pichetto estuvieron a punto de retirarse y fueron contenidos por Patricia Bullrich, quien jugó de componedora a pesar de estar distanciada de Larreta.

La interpretación de gran parte de la coalición opositora es que fracasó la estrategia del gobernante porteño que apuntó exclusivamente a la suerte de Santilli en PBA y de María Eugenia Vidal en CABA. Ambos dirigentes no lograron el objetivo de ganar holgadamente y los números excepcionales logrados en el interior por otros candidatos opositores contrastan mucho más el mediocre desempeño en el AMBA.

En estas condiciones los afiches de lanzamiento de Rodríguez Larreta y Santilli alimentaron más el malestar interno. “Horacio se equivoca en dejarse llevar por la ansiedad, tiene que parar la pelota y esperar al año que viene”, dice un legislador del PRO. Desde el radicalismo aseguran que “nadie iba a adelantar el 2023 y el no cumple porque sabe que no salió fortalecido como pensaba”.

Ni hablar del intento de Santilli que generó muchos rechazos entre intendentes de esa fuerza política y dirigentes bonaerenses. El comentario de este sector apunta a que el candidato a diputado no ha quedado consagrado como el candidato indiscutible a gobernador del partido amarillo. Es más, están anotados Cristian Ritondo y los intendentes Jorge Macri, Néstor Grindetti, Diego Valenzuela y el platense Julio Garro.

“El Colo no puede romper lo acordado, nosotros laburamos para que gane pero eso no significaba que tenía garantizado ser el candidato natural a la Gobernación. En todo caso habrá primaria para definir quien es el mejor candidato”, dice un jefe comunal del PRO. Hasta le pasan la factura por no haber retenido los votos de Facundo Manes y “encima sacó menos votos que las listas secciones”.