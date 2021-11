Axel Kicillof evalúa cambios en su gabinete y avanzará con un proyecto clave a la Legislatura

Con el sabor a victoria que le dejo en la boca la derrota electoral, Axel Kicillof se apresta a enviar a la Legislatura los proyectos de Presupuesto y Ley Fiscal del 2022. Además, el gobernador está preparando el relanzamiento del segundo tramo de su mandato. No se descartan cambios en el Gabinete y la creación de nuevos Ministerios.

En esta nueva etapa ¿el gobernador se acordará de los intendentes? ¿Los premiara por haber desempolvado el aparato peronista del Conurbano y les entregara áreas estratégicas como seguridad, trabajo y educación? ¿O les dará como premio consuelo nuevos ministerios?

En la gobernación bonaerense el aire que se respira desde el lunes es otro, la remontada del domingo -pese a la derrota- le dio a Kicillof un nuevo impulso. Como diría el Senador Nacional electo por Córdoba, Luis Juez, “están agrandados como petiso en jardín de infantes“. Así parece ser, porque en la mesa chica del gobernador afirman que el resultado de las legislativas es “un voto de confianza” a la gestión.

Sobre fines de esta semana estarían llegando a la Legislatura los proyectos más importantes del próximo año, de su aprobación depende el funcionamiento de la Provincia, los anteproyectos de Presupuesto y de Ley Fiscal 2022. Según trascendió el presupuesto del próximo año en la provincia de Buenos Aires tendrá una fuerte inversión en infraestructura y obra pública que rondará los $2.8 billones.

En el Gobierno sostienen que con la nueva composición legislativa el camino esta allanado para su aprobación. Un dato no menor, parece ser que se olvidaron que no tienen quórum propio en ninguna de las 2 cámaras, tendrán que negociar con la oposición punto por punto. En tanto senadores de la oposición anticiparon que la vicegobernadora Verónica Magario no usara su poder de voto para desempatar porque no darán quórum.

La oposición va a poner el ojo en el presupuesto

MDZ habló con el senador de Juntos Andrés De Leo (representa a los ciudadanos de la Sexta Sección electoral), integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta Bonaerense. El legislador dijo que es positivo que el Ejecutivo envíe con tiempo el proyecto de ley del presupuesto y agregó: “Cuanto más plazo hay para evaluar y analizar el presupuesto es mejor. Después se verá si se termina votando con la actual composición de la Legislatura o con la que viene. Esto va a depender de muchos factores, la evaluación del presupuesto, las consideraciones y los factores políticos que se tienen en cuenta en estas circunstancias. Me parece mejor que haya sido presentado ahora y no después del 10 de diciembre”.

De Leo sostuvo que el primer paso es evaluar el paquete enviado por Gobernación, evaluar los aspectos técnicos y las consideraciones sobre las cuales se elaboró el Presupuesto. Asimismo, el legislador de Juntos agregó: “Es muy importante contar con la información sobre el estado actual de las cuentas públicas de la provincia de Buenos Aires. Saber cuál es la ejecución presupuestaria actual y el estado de la deuda pública. También tenemos que hablar con los intendentes de nuestro espacio político, para evaluar qué impacto tiene el presupuesto en los municipios y evaluar la distribución de la obra pública. Pensando en que es lo mejor para la Provincia y para los bonaerenses”.

Por otra parte, afirmó que Juntos va a seguir siendo una oposición responsable y constructiva. "Como oposición vamos a seguir en el mismo camino, que fue refrendado en las elecciones. Es el camino de una oposición responsable y muy firme a la hora de no dar cheques en blanco o de no aprobar leyes que no son positivas para los Bonaerenses”.

Con el impulso “de ganar en la derrota” Kicillof prepara el relanzamiento de su Gobierno

Entre fines de noviembre y los primeros días de diciembre, Kicillof anunciaría un paquete de medidas destinados al Conurbano y al interior bonaerense. Desde Gobernación afirman que estas medidas son parte del relanzamiento de la gestión y el objetivo es cambiarle la vida a la gente.

En cuanto al contenido de las medidas la información esta blindada, afirman como anticipo que van a ser “potentes”. No se descarta que uno de los anuncios este relacionados con la construcción de viviendas sociales para el Conurbano, mientras que en el interior bonaerense los anuncios estarían destinadas al desarrollo productivo.

Tampoco se descarta que en el marco del relanzamiento de gestión se anuncien cambios en el Gabinete, dicen que es una etapa nueva y no pueden seguir con el mismo equipo. Además, se especula que el relanzamiento contemple la creación de nuevos ministerios y secretarias descentralizadas