Horacio Rodríguez Larreta explotó contra el Gobierno por decir que no perdieron la elección

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, participó esta mañana de una recorrida por establecimientos educativos de CABA en la cual anunció nuevas medidas sanitarias para los colegios, entre las que se destaca la no obligatoriedad del uso de barbijos para los estudiantes de hasta tercer grado de la primaria.

Sin embargo, y como era de esperar, el foco estuvo puesto en la realidad política que vive el país tras las elecciones legislativas del domingo y en la polémica sobre los dichos del Gobierno nacional acerca de quiénes ganaron y quiénes perdieron.

"Como digo siempre, hay que mirar los datos y la evidencia. Aplica tanto para la salud como para la elección. Nosotros ganamos y ellos perdieron. Los números son los números y ganamos por más de 8 puntos. Ganamos en la provincia de Buenos Aires. En Capital por más de 20 puntos. Ganamos en 13 provincias", comenzó diciendo Larreta.

Además, añadió: "Ganamos los 5 senadores necesarios para que no tengan el quórum automático. Estamos parejos en la Cámara de Diputados. No sé qué más evidencia se necesita, no requiere análisis".

Acto seguido, aseguró que lo "preocupa" que esperaban que el Gobierno escuchara el resultado de la elección, "que fue una derrota para ellos". "Cuando salen a decir que ganaron, me preocupa muchísimo porque quiere decir que no lo entendieron, o lo entendieron y nos mienten, que no van a hacer una corrección, que es lo que la gente le pidió".

En cuanto a los proyectos que presentará de ahora en adelante el Gobierno nacional, el jefe de Gobierno porteño dijo que "hay que verlos" porque "hasta ahora son solamente comentarios del presidente, pero todavía no los vimos".