Un ex amigo de Javier Milei no lo perdonó y lo comparó con Hitler

El economista Diego Giacomini criticó en duros términos al diputado electo Javier Milei, a quien comparó con Adolf Hitler y Josef Stalin por su propuesta mesiánica, basada en el odio y con características violentas.

Giacomini conoce muy bien a Milei, con quien escribió varios libros cuando mantenían una amistad. Sin embargo, la amistad entre ambos se rompió cuando Milei decidió incursionar en política.

En una entrevista con Baby Etchecopar, Giacomini aseguró que Milei ahora es parte de "la casta política" a la que siempre critica. "Él ahora está rodeado de gente que conoce desde hace muy poquito, gente de capacidad nula y que solo quiere acceder al Estado por un salario y un cargo, como cualquier miembro rancio de la casta política, en esto es en lo que se ha convertido Javier Milei", aseguró Giacomini, aún resentido con su ex amigo.

Javier Milei y Diego Giacomini escribieron varios libros juntos.

"La gente no necesita a nadie que los salve. ¿Quiénes vienen a salvar a las personas? Los Hitler, los Perón, Mussolini, los Stalin y cualquier ejemplar de América Latina, que los hay a montones. Los conservadores rancios que usan a la política y al Estado para lo que ellos piensan que está bien. Ellos siempre eligen enemigos: Stalin tenía de enemigos a Hitler y a la república. Hitler, a Stalin y a la república. Perón a los conservadores, al campo. ¿Por qué? Porque construyen su accionar en base al odio hacia el enemigo. Lo mismo que Javier, exactamente", sostuvo Giacomini.

"Lo que está armando Javier, en términos de formación de estos chicos que te van a una marcha con el Falcon verde es un avance más en la decadencia. Hablan de casta política y la casta política no cae de un plato volador, emerge del sistema, que tiene su sistema de incentivos por un lado y otro de la arquitectura institucional", agregó el economista.

"Milei lidera una construcción violenta. Yo le decía Javier dejaste de enseñar y pasaste a tirar eslóganes berretas que te sirven para construir una masa de gente que sigue al Führer, al líder, sin querer formarse, sin querer pensar y eso alimenta cada vez más agresión. Todas las imágenes que hay relacionadas con el león, con Cristo, con el cielo, con Trump bajando del cielo. Todo eso es místico, es mesianismo, y detrás del mesianismo y la mística siempre hay enemigos y cuando hay enemigos hay violencia", completó Giacomini.

"Habla de ‘zurdos de mierda, resentidos, los voy a pasar por arriba’. Esto va contra la ética de la libertad, porque puede haber algún resentido, pero si los zurdos están a favor de redistribuir el ingreso, están equivocados y no lo hacen por resentidos sino porque piensan que es lo correcto. Ahora, ¿por qué piensan eso? Porque los adoctrinaron así, en la educación pública desde chiquitos, que enseña que la vara que mide bien es el igualitarismo. Son personas que están convencidas, no lo hacen de resentidas", añadió el ex amigo de Milei.

Giacomini también se refirió al incidente que ocurrió en la noche del domingo, cuando un custodio apareció en medio del escenario y amagó con desenfundar su arma. "Lo que pasó se debe a que toda la construcción es violenta y al ser violenta está en la antítesis de la ética de la libertad, porque nosotros los que defendemos son las ideas de la libertad porque creemos que la gente en sí es buena. Por eso la gente se asocia, coopera, comercia, produce entre sí, los malos son los casos marginales", cerró Giacomini.