Por qué Florencio Randazzo está muy cerca de alcanzar una banca

El analista político Paulino Rodrigues analizó los resultados de las elecciones legislativas de ayer y, en comparación con los de la PASO, explicó por qué el Frente de Todos logró remontar en la Provincia de Buenos Aires. Además, aseguró que Florencio Randazzo conseguiría una banca como diputado nacional, aunque hasta ahora el gran ganador es José Luis Espert.

El Frente de Todos recuperó 500 mil votos. Y para Rodrigues la clave fue que la oposición no supo ver el fenómeno Espert, que le puso un techo claro. "La oposición no creció entre la PASO y la general y el oficialismo achicó distancia, por eso pierde la elección por menos de 100 mil votos cuando en las Primarias había sido derrotada por más de 350 mil sufragios".

"Espert logra una elección muy por encima de lo que algunos imaginaban, porque termina obteniendo casi 700 mil votos, que básicamente habrían terminado en Juntos", continuó diciendo Paulino quien además señaló que "Florencio Randazzo, que en algún momento explicó con el 6% de los votos la derrota de Cristina Fernández de Kirchner en 2017, termina ahora sacando menos votos".

Sin embargo, el politólogo adelantó que la novedad política es que en la contabilización final, Randazzo, que está a 4 mil votos de ser diputado nacional y restan contar 150 mil en la provincia de Buenos Aires, terminará consiguiendo la banca y Espert, que en la foto de hoy tiene 3 diputados nacionales, se quedará con 2. Por lo tanto Hugo Bontempo no será diputado nacional, entrará Espert y Carolina Píparo.

Bullrich adelantó antes de las elecciones que a 2023 la oposición tiene que llegar unida con Javier Milei y José Luis Espert.

Consultado sobre si toman protagonismo ahora las terceras fuerzas, Paulino Rodrigues fue tajante: "Sí, ya que podría darse una negociación sin Juntos por el Cambio". De allí -destacó- que la tesis Patricia Bullrich termina siendo más importante que la de Horacio Rodríguez Larreta.

Es que Bullrich con Macri dijeron que "al 2023 se llega con Espert y con Milei no sin ellos. Con ellos hay una alternativa real de poder, sin ellos hay un plan testimonial ideológico, no de poder. Esto es muy importante porque Rodríguez Larreta quería a Espert, no a Milei. Pero el decirle 'no' a Patricia Bullrich le generó 17 puntos de Milei en la Ciudad que son, primero y fundamentalmente, del oficialismo local que no llega a obtener 47% de los votos con un jefe de gobierno que tiene en todas las encuestas arriba del 60% de imagen positiva".