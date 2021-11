Por qué esta elección no marcará el final del kirchnerismo

El sociólogo y analista político Luis Costa desmembró los resultados de las elecciones generales de ayer y dijo que el kirchnerismo, y particularmente el PJ, tiene margen para crecer. Esto, a diferencia de Juntos por el Cambio que en las últimas 7 elecciones ha obtenido los mismos resultados.

Consultado sobre qué país encontramos este lunes 15 de noviembre tras las elecciones, Costa respondió: "Uno no muy diferente al del viernes". Para él, a partir de ahora "se abren paréntesis", tanto en la coalición gobernante como en la de la oposición y explicó el caso de cada una de ellas.

Esta elección "confirma la situación compleja del Gobierno. Las elecciones son un reflejo de la gestión y de la manera en la que la coalición gobernante trata sus diferencias, una forma no muy ordenada. Esto se ve en el espacio público, con un ministro diciendo una cosa y otro algo diferente o el mismo presidente diciendo primero una cosa y luego otra. Eso se reflejó en el resultado electoral de todo el país", dijo el sociólogo y politólogo en No Tan Millennials.

Alberto y Cristina.

Pero también aseguró que dentro de la oposición hay muchas incógnitas. "En la elección fueron lo más juntos que pudieron. Pero en vez de elegir un solo líder, terminaron eligiendo a varios y con una presión diferencial del radicalismo, además". Por esto, Costa entiende que "para todos los espacios entonces se da una situación abierta".

En relación a la crisis política del kirchnerismo y del PJ en general, el entrevistado dijo que "en el AMBA se vive el momento más apocalíptico del peronismo. Son cuestiones que hablan de la estructura, pero no del poder sino de las estructuras sociodemográficas. Algo que no es menor, porque las elecciones se suelen analizar mucho desde la emocionalidad y a mi me parece que eso necesita una revisión".

Consultado, entonces, sobre si estas elecciones son el principio del fin del kirchnerismo, Costa fue claro y dio una gran cantidad de datos para justificar su conclusión final. En primer lugar dijo que "en los lugares más pobres el kirchnerismo no perdió". Esto "confirma la relación absolutamente adversa que tienen con Juntos por el Cambio".

Es que "el voto peronista, a medida que bajas el nivel socioeconómico, aumenta. Ese es un patrón que se ve prácticamente en todo el país. En los lugares con más desarrollo, donde hay más tensión entre clase media y clase baja, eso es más marcado. Esto es en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, AMBA y Entre Ríos. Para que se entienda, en los centros de las ciudades el peronismo tiene más dificultades para ganar, pero a medida que te vas corriendo hacia las afueras eso se invierte. Esto fue confirmado en esta elección".

El kirchnerismo, además, "en el Conurbano bonaerense volvió a ganar en la tercera sección, donde el PJ triunfa desde hace 70 años sin parar y en la primera sección electoral, que es la zona norte hasta La Matanza quedó muy parejo. O sea que recuperaron mucho". Por todo esto, Costa resumió en que "se ha confirmado que el peronismo ante situaciones adversas puede mejorar su desempeño. O sea que no ha cambiado el perfil del voto".

Por qué Cambiemos no ganó

Según Costa, "vemos a la gente de Cambiemos festejando y pareciera que el país cambió. Cuando en realidad, Cambiemos viene sacando lo mismo hace 7 elecciones, no sube ni baja".

Para explicar aquello, se remontó a lo que definió como "un episodio interesante" que se observó en las elecciones PASO: "Muchas personas votaron opciones que no pasaron el 1.5%, o sea que no fueron a la elección de ayer. Ese acumulado daba el 8% aproximadamente, siendo que en 2017 ese número fue de 4%. Entonces tuvimos mucha menos gente votando y el doble de personas eligiendo cualquier otra cosa que no tuvo la chance de seguir. Eso significa que entre los que no fueron a votar y estas personas, ambos datos crecían a medida de que uno se acercaba a los votos donde el peronismo había sido muy fuerte en 2019".

"Ahí está el claro reflejo de la decepción, porque obviamente que la pandemia, la foto del cumpleaños de Fabiola, etc, tuvieron impacto negativo. Pero significó una huida de los votos a cualquier otra opción o no ir a votar, no un cruce de vereda hacia la opción contraria", continuó analizando el entrevistado.

De este modo, Costa concluyó en que "Cambiemos está demasiado parecido a sí mismo y encontramos pocos lugares donde pueda crecer. En cambio el PJ potencialmente tiene más chances. De todos modos, es una gestión con problemas, si en 2019 sacó 52 puntos y ahora 38, evidentemente hay una situación de mucha decepción en los votantes".