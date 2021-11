Ganadores y perdedores en Mendoza, con figuritas demasiado repetidas

Ganadores

Rodolfo Suarez

El Gobernador siente como propia la victoria de Cambia Mendoza. En la segunda etapa de la campaña estuvo más presente y aunque siempre nacionalizó el discurso, las elecciones intermedias tienen un componente de plebiscito.

Para él también se abre una nueva etapa de gestión y se “suariza” el gabinete mucho más, incorporando figuras surgidas en la Municipalidad de Capital. Cornejo le cedió todo el protagonismo en la “cosecha” de la elección.

Alfredo Cornejo

El senador electo fue el creador del instrumento político con el que el radicalismo lidera la provincia desde 2015. Mantuvo el liderazgo y le cedió lugar a Rodolfo Suarez. Ahora tiene como desafío una construcción nacional que no lo tiene como protagonista principal. Como parte de Juntos por el Cambio tiene dos objetivos: mantener la unidad de ese frente y construir un proyecto de gobierno.

Los intendentes radicales.

La gestión de los intendentes quedó revalidada, incluso con algunos resultados tremendos, como el de Godoy Cruz. Allí está parte del semillero de Cambia Mendoza y la tensión entre la necesidad de mantener la unidad y la ambición por crecer será lo más complejo de seguir.

Vadillo, Romano y el Partido Verde.

El Partido Verde es un sello usado por los dirigentes que se fueron de Protectora y lograron mejorar el desempeño de las PASO, consiguiendo además un lugar en la Legislatura provincial. Mario Vadillo y Marcelo Romano se pusieron la campaña al hombro y lograron imponer temas de agenda disruptivos.

Emanuel Fugazzotto.

Fue el más beneficiado por el buen desempeño del Partido Verde y, de alguna manera, cosecha lo que sembraron Romano y Vadillo. Fugazzotto tuvo cercanía con el Frente de Todos y por eso hay quienes dudan de la fidelidad de mantenerse en un bloque independiente

Mariana Juri y Nora Vicario

La ministra de Turismo y Cultura vuelve al Congreso. Es una de las dirigentes de mayor confianza. La jefa de Prensa de Capital es una de las beneficiadas indirectas de los cambios. Será ministra de Turismo y Cultura, un cambio que sorprendió en el ambiente político.

Perdedores

Anabel Fernández Sagasti

La titular del PJ quedó expuesta nuevamente por la derrota. Unió al PJ a la fuerza y no pudo despegar su imagen de la de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto. Su intento por peronizar la campaña no tuvo éxito. No sumó casi votos entre las PASO y las generales y hoy hubo señales preocupantes hacia adentro: sospechan que hubo “brazos caídos” en el control de la elección y la movilización. Anabel tiene 37 años y seis por delante como senadora. Ella quiere ser gobernadora. El desgaste le juega en contra para el futuro inmediato y mucho más los problemas internos del PJ.

El peronismo mendocino

El PJ no logra reenamorar a los mendocinos y acumula derrotas. Incluso ahora por cifras históricas y en departamentos donde el peronismo casi nunca pierde como Maipú y San Rafael. La unidad a la fuerza no cuaja aún y el discurso no convence. La búsqueda de liderazgos y proyectos urgen en ese partido. Armadores como Carlos Ciurca y Félix González, que están detrás de escena, también están en la lista de perdedores de la jornada.

Adolfo Bermejo

El veterano dirigente azul volvió a ponerle el cuerpo a una campaña compleja y perdió. Es orgánico y ahora será diputado nacional, aunque carga en su mochila otra frustración.

Los intendentes “no camporistas”

Emir Félix y Matías Stevanato pretenden liderar el PJ del futuro inmediato pero chocaron con la derrota. No son “camporistas” pero se sumaron a la estructura propuesta por Anabel. Ahora apuntarán a repensar cómo encarar el futuro. El Intendente de Maipú tiene más margen porque le queda la posibilidad de volver a ser jefe comunal. Pero arrastra una dura derrota en las elecciones intermedias.

El Frente de Izquierda

El FIT no sumó casi nada respecto a las PASO y quedó en cuarto lugar. Perdió la contienda frente al Partido Verde.

Mendoexit.

No había logrado convencer en las PASO y menos en las generales. El eslogan tuvo más repercusiones en las redes que en la política.

El PD

Arrastrado por malas decisiones, el histórico partido queda diluido casi en la nada.

La diversidad

La Legislatura de Mendoza tendrá poca diversidad. Solo habrá dos legisladores que no son ni de Cambia Mendoza ni del Frente de Todos: Fugazzotto, que asume en mayo, y Mercedes Llano, que emigró de Cambia Mendoza.