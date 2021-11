Aníbal Fernández hizo un análisis insólito sobre el resultado electoral

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se expresó este lunes acerca de los resultados de las elecciones legislativas en el mismo tono insólitamente triunfalista que utilizó el presidente, Alberto Fernández. A pesar de la evidente derrota, el funcionario nacional consideró que el resultado no fue negativo para el oficialismo

Si bien Juntos por el Cambio obtuvo un triunfo general a nivel nacional por sobre el oficialismo, con victorias en 15 distritos y con el extra de haberle arrebatado el quórum en el Senado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Fernández entendió el resultado como positivo para el Gobierno.

En una entrevista radial, Aníbal Fernández aseguró que él "nunca festejó derrotas" y que lo de ayer "no es una derrota". Además, agregó que "si no se puede ganar, no hay que perder”, haciendo una clara alusión a la paridad definitiva en la provincia de Buenos Aires, donde Juntos había obtenido una ventaja considerable en las PASO que se redujo en las generales.

La mirada del ministro de Seguridad coincide con la del presidente, quien en su discurso arriba del escenario del búnker del Frente de Todos en Chacarita convocó a la militancia a festejar el triunfo electoral. Un triunfo que no es tal, ya que el Gobierno perdió mucho más de lo que ganó, a pesar de la remontada en la provincia de Buenos Aires.