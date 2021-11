Votó primero, pero cree que será la última vez: la esperanza y las dudas de Manuel

Manuel Antonio López tiene 72 años. No está obligado a votar, pero eso no le importa y como ocurre cada dos años fue uno de los primeros en presentarse en la escuela Cerro de La Gloria, de la Ciudad de Mendoza, para elegir. Pero cree que será la última vez que lo haga.

Está en una de las zonas más populosas de la Ciudad y también la más codiciada políticamente por la misma razón. "Voto para ver si tenemos suerte y el que vaya a ganar cambie un poco el país", dijo el hombre a MDZ tras votar.

El hombre fue el primero en votar en una jornada que arrancó con alguna pereza. No hubo problemas al principio.

Todo listo en la escuela Cerro de la Gloria del Barrio La Favorita.#eleccionesMDZ @mdzol pic.twitter.com/xYXuiySeuj — Felicitas Oyhenart (@o_felicitas) November 14, 2021



"Está tan malo esto, todo sube; más los robos... ¿Y quien paga los platos rotos? Somos nosotros: los jubilados y la gente que labura", dijo Manuel, que es parte de uno de los grupos más vulnerables socialmente. "Me gusta salir temprano porque me desenchufo y hay que hacer cosas en la casa. Voto porque hay que cumplir", dice. Sin embargo puede ser la última vez. "El año que viene creo que no voy a votar", se resignó.

Manuel Antonio votó, pero podría ser la última vez.

Pero hay otros ciudadanos que son más optimistas. Es el caso de Carlos, que camina con bastón y a sus 90 años ejerce su derecho con compromiso.

En el resto de la provincia la votación arrancó con la misma parsimonia en las escuelas.

Buen ritmo de votación en la escuela Severo del Castillo de Godoy Cruz, pero aseguran que hay ausencias en la conformación de las mesas @mdzol #eleccionesMDZ pic.twitter.com/eb7IPiwS2e — Pablo (@PabloVillarruel) November 14, 2021