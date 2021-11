Referentes de Cambia Mendoza celebraron la aplastante victoria en la provincia

El intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, y el candidato a legislador nacional Julio Cobos hablaron desde el bunker de Cambia Mendoza. Si bien no pueden adelantar datos, sí dijeron algunos resultados parciales con los que cuentan, que los muestran victoriosos en la provincia.

Los número parciales indicarían que Cambia Mendoza obtuvo el 49,7% de los votos y el peronismo el 26,14%. Esta cifra no fue confirmada públicamente por Tadeo García Zalazar, pero el intendente sí dijo que "hay una victoria más amplia que en las PASO, con un desempeño electoral mejor en al menos 5 departamentos. Manteniendo la diferencia en municipios como San Rafael y Maipú, inclusive aquí por un amplio margen".

"En San Carlos, Malargüe, San Martín y San Carlos Cambia Mendoza hizo una muy buena elección. En Tunuyán se achicó la diferencia. El Frente de Todos sólo habría mantenido la victoria en 4 de los departamentos que está gobernando: Tupungato, Santa Rosa, La Paz y Lavalle", afirmó Tadeo García Zalazar.

"La ciudadanía fue más contundente que en la PASO", concluyó el intendente.

Por su parte, Julio Cobos se refirió al día después de las elecciones. "Mañana el mapa político será similar a las PASO. Esto es un mensaje al Gobierno nacional para que rectifique el rumbo, porque no nos ha conducido a un camino favorable en materia de seguridad, economía, hay que recuperar la confianza con relaciones exteriores, etc".

"Si el presidente nos convoca al diálogo y acuerdo, lo vería racional y lógico. Cuando no podés solo, no es un gesto de debilidad sino de responsabilidad recibir el consejo de otras fuerzas que han sido respaldadas por ciudadanía" dijo Cobos y concluyó: "Ojalá que cambie Cristina Fernández de Kirchner porque no ha sido buena la relación que hemos tenido".