Patricia Bullrich anticipó un cambio histórico en el Senado.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se refirió a los resultados de las elecciones legislativas y anticipó que Juntos por el Cambio logrará quitarle el quórum en el Senado a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Estos resultados cambian todo el panorama institucional. Juntos por el Cambio va a lograr que Cristina no maneje el quórum del Senado. En la Provincia de Buenos Aires creemos que vamos a ganar. En muchas provincias que no teníamos tan en cuenta también tenemos un panorama alentador", aseguró Bullrich en diálogo con TN.

"Vamos a lograr un triunfo federal muy importante. Posiblemente aumentemos el número de provincias que ganamos en las PASO. Este es un Gobierno que no toma decisiones. Tienen que articularse entre ellos. Yo dije que Cristina no está en los momentos difíciles y hoy no va a estar", agregó Bullrich.

"Tenemos claro cuál es nuestro rol. Estos resultados marcan un cambio histórico en el Senado de la Nación. Haber caminado todo el país me permitió conocer en profundidad nuestras realidades. Mi función es la ampliación territorial de Juntos por el Cambio, con presencia en todos los lugares del país. Me imagino liderando el partido en esta federalización. Ese va a ser el camino", completó la presidenta del PRO.

Por último, Bullrich se refirió a un posible llamado al diálogo de parte del Gobierno nacional. "No hemos recibido ningún llamado al diálogo. Van a tener que gobernar con control por parte del Parlamento, con una oposición unida. Van a tener que compartir decisiones y consensuar las decisiones", anticipó Bullrich sobre el rol que asumirá la oposición.