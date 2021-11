La realidad en Escobar: les pusieron remises y colectivos y ni aún así fueron a votar

Un clásico de todas las elecciones es encontrarse distintos transportes a disposición de algún partido político cuya función es trasladar votantes a las escuelas. Sin embargo no siempre resulta una estrategia efectiva.

En varios distritos del GBA no estaría funcionando el acarreo con remises y colectivos. “La gente no quiere subir a los autos”, dice un puntero del Oeste. Dudan sobre el efecto real de la movida. #EleccionMDZ @mdzol — Beto Valdez (@betovaldez) November 14, 2021

Fuentes periodísticas cercanas a este medio informaron que en varios distritos del Gran Buenos Aires los punteros no están logrando que la gente se suba a los vehículos destinados a llevarlos a votar. Según un puntero de la zona Oeste: “la gente no quiere subir a los autos” y el “acarreo” con remises, trafics y colectivos no funciona.

Por otro lado, muchas veces las consecuencias de esa estrategia afectan al votante "de a pie". O por lo menos lo deja en esa situación.

Sujarchuk está moviendo todo el aparato en Escobar.

Remises, Colectivos.

Le roban las boletas a Juntos. No hay una remiseria que no haya contratado la Municipalidad. Hace tiempo que no se ve tanta plata y estructura. @mdzol #EleccionesMDZ — Beto Valdez (@betovaldez) November 14, 2021

Por ejemplo, en Escobar hoy es imposible encontrar transporte. Colectivos, remises y taxis estarían a disposición del aparato que maneja Ariel Sujarchuk, intendente de la localidad, contratados por la Municipalidad.