Con enojo y esperanza: así votan los argentinos en el exterior

Emigrar es, para muchos, tener el corazón partido entre dos lugares. Eso se percibe claramente los días de votación. Miles de argentinos, en distintas partes del mundo, están ejerciendo su derecho constitucional, pese a las dificultades de esta elección en la que se quitó la posibilidad de realizarlo a través de correo.

Esta vez los obliga, en muchos casos, a movilizarse cientos de kilómetros, hacer varias horas en tren o en autos, incluso en avión, para decidir, desde la distancia, el futuro del país. Más de 400.000 argentinos están en condiciones de votar, pero hay una cantidad importante que no podrán hacerlo porque emigraron en los últimos dos años y no llegaron a tiempo para realizar el cambio de domicilio. Por la pandemia, en los consulados no se dieron turnos durante varios meses.

Juan Pablo es un argentino que vive en Italia y contó a MDZ que, desde la región de Perugia, Assisi y Spello, unos veinte argentinos se movilizaron a Roma para sufragar. “En la embajada se entraba de a uno. Trataron de hacer lo imposible para desalentar la votación, demorando lo más posible la cola. En el momento en que llegamos había una diez personas en la fila y, cuando nos fuimos, quedaban unas quince. Tardamos más de una hora en hacerlo. Nos atendieron bien en la embajada, salvo un par de personas que se las veía indignadas porque fuimos a votar”.

También desde Italia, Jonatan Castro contó lo que siente en una jornada como hoy. Hace dos años que vive en ese país. En Argentina tenía un buen trabajo en un banco, pero se cansó “de siempre probar y nunca llegar”. Dice que el detonante final para decidir emigrar fue cuando estaba planeando comprar su primer departamento y, por la devaluación, su propio banco frenó el otorgamiento del crédito. “Hasta acá llegué”, dice.

Pese a vivir en el exterior, quiere ayudar a cambiar la realidad argentina: “Básicamente, fui a votar porque quiero lo mejor para mi país y, lamentablemente, los Gobiernos que tenemos no ayudan. También lo hago por el futuro de mi familia y mis sobrinos que están en Argentina. Me entusiasma ir a votar porque creo que puedo ayudar a cambiar algo. Creo que los que estamos en el exterior tenemos ese motivo: ayudar a la gente que la pelea allá”.

"Hoy fui a votar porque, como nos han enseñado desde chicos, es nuestro derecho, deber y obligación. Muchas veces, en lo que llevo viviendo afuera, me pregunté si estoy haciendo bien. Sobre todo cuando habla la gente de Twitter y argumentan que no es justo que los que vivimos en el extranjero podamos 'decidir' por los demás porque nosotros no tenemos que soportar las consecuencias de nuestros votos. La verdad es que no estoy de acuerdo. Mi familia y amigos viven allí, y yo siento que tengo derecho a vivir la Argentina qué quiero cuando puedo ir de visita. Quiero lo mejor para el país en general, y para mis allegados en particular. También porque nadie me asegura que un día no pueda volver a vivir allí, y me encantaría gozar de los mal llamados 'privilegios' que tengo viviendo aquí. Beneficios que aquí son moneda corriente y en Argentina lujos. Por ejemplo, acceso a la educación pública (con buen nivel, claro está), buenos hospitales públicos, seguridad, que las cosas no cuesten fortunas y que la mitad del precio no sean impuestos a la pavada. Por otro lado, aquí en Italia no es obligatorio votar. Los italianos tienen la facilidad de la boleta única y dos días para poder acercarse a la escuela y emitir el voto y no van. Pero luego se quejan de todos los gobernantes. Considero que nuestra obligatoriedad es justa, y así evitamos que la gente se queje y no actúe", dijo Verónica, desde Italia, a MDZ.

Las historias se repiten y muchas se reflejan en las redes sociales. Paula es una argentina que vive en Estados Unidos y tuiteó la pantalla del GPS de su auto con la ruta de 350 kilómetros que tenía que hacer para ir a votar en Miami. Cecilia cuenta que en Milán se votó rápido y bien organizado. “Mucha gente en las listas para el norte de Italia”, comentó en Twitter.

Desde Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, España, Francia, de todas partes, los argentinos que participan de la elección expresan sus sentimientos.

Marie Schaab, desde Países Bajos subió un mapa a su cuenta de Twitter mostrando el recorrido de dos horas para ir a votar con un mensaje cuestionando el voto presencial: "Hoy no vota el que no quiere". Carolina, en Alemania, lo vive con esperanza: “Que sirva para cambiar la realidad argentina”.

Más de 2 horas viajando cruzando el país para votar uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83DuDDF3 132kms aprox

Hoy no vota el que quiere uD83DuDCAA pic.twitter.com/o68Na8pwuF — ??uD83CuDF37Marie Schaab uD83CuDDE6uD83CuDDF7 uD83CuDDF3uD83CuDDF1 Coach4Expats (@MarieSchaab) November 14, 2021

Si bien el universo de la gente que se expresa en redes sociales es parcial, hay una mayoría que cuestiona a las autoridades actuales. La decisión de imposibilitar de poder elegir candidatos por correo fue tomada como una medida para desalentar un voto, supuestamente, opositor.

“Saben que les votamos en contra. Por eso, sacaron el voto por correo”, posteó una argentina desde Francia. En distintas cuentas que agrupan a argentinos que viven en el exterior, se repite esa crítica.