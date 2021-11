Así votaron los hijos de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez

Los hijos de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez acompañaron a sus padres a votar a los establecimientos correspondientes y comentaron su experiencia a MDZ.

Sofia Suarez, hija del gobernador y candidato a senador suplente, Rodolfo Suarez, le contó a MDZ sus sensaciones al acudir a los comicios legislativos. "Me encanta poder apoyarlo y acompañarlo. Es lo que más me gusta. Me encanta la política, pero tengo 17 años y todavía soy muy chiquita. Me queda mucho por delante", manifestó.

Sobre cómo percibe las críticas hacia su padre y cómo esto afecta en su vida cotidiana, señaló que "es algo que siempre pasa. Trato de evitarlas, no escucharlas y seguir para adelante".

En tanto, Rodolfo Suarez expresó a través de su cuenta de Twitter: "Ejercimos una vez más nuestro derecho a votar. Con la compañía de mi hija, votamos por el futuro de la provincia y el país. Gracias a cada fiscal, celadores y a las autoridades de las escuelas que hacen posible que los mendocinos podamos vivir esta jornada en paz.

Por otro lado, Lautaro Cornejo -hijo de Alfredo Cornejo- fue a emitir su sufragio en la escuela Dr. Julio Lemos y al ser consultado acerca de cómo vive estas elecciones que tienen a su padre como principal candidato, dijo: "La verdad es que estoy tranquilo. Es una elección más y es una costumbre de muy chico. Ya no se sufre como las primeras veces y se entiende el juego de la política".

En el último debate realizado a días de las elecciones, uno de los candidatos acusó a Alfredo Cornejo de haber sido el más porteño de los gobernadores de Mendoza. En ese sentido, Lautaro opinó y dijo que "no comparto ni un poco. Tuvimos gobernadores previos a mi viejo que no le levantaron la voz al Gobierno nacional y que acataban todo lo que decían. Él se puso duro frente a decisiones que había tomado el Gobierno de su propia coalición política, como el impuesto a los espumantes".