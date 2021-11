Picante cruce entre dos referentes de la gastronomía y el turismo y José Luis Ramón

El sistema impositivo argentino ya provoca migraña en el conjunto de emprendedores y empresarios que buscan desarrollarse en la Argentina y generar empleo genuino. El reclamo contra este esquema, al que consideran regresivo, se repite como un mantra ante los oídos sordos de la dirigencia política que parece mirar siempre en otra dirección.

En MDZ Radio, en el programa No tan millenials, se dio un interesante cruce entre estos dos sectores: empresarios que apuestan al trabajo, y un dirigente político de renombre, como el candidato peronista a la Legislatura José Luis Ramón.

En el estudio se dieron cita Alejandro Vigil, empresario y enólogo de la bodega Catena Zapata y El Enemigo; y Matías Fraga, director general de Azuca Restauración. Dos referentes del mundo de la gastronomía que tuvieron la oportunidad de cruzarse al aire con Ramón. Lo cierto es que el aire no tardó en calentarse a la par que la discusión atravesó tópicos como la informalidad, la escasez de mano de obra especializada, el formulario de aportes de AFIP 931, el peso de la administración pública, y las conveniencias de la clase política

Alejandro Vigil.

A continuación, el preámbulo de los empresarios, en el que trazaron el cuadro de situación y luego el fuerte contrapunto con el legislador.

Alejandro Vigil: "Necesitamos mano de obra especializada, mano de obra dedicada a la gastronomía, tenemos que verlo desde muchos aspectos, son temáticas que atraviesan a todo el Ejecutivo".

Matías Fraga: "Me cuesta mucho conseguir mano de obra calificada, y estos chicos la juventud de hoy son ciudadanos del mundo y muchos deciden partir y tienen sus razones. Yo nos los voy a cuestionar, es muy difícil tentar con los sueldos de la Argentina a estos ciudadanos del mundo, en valores reales en dólares debemos estar entre los 10 que menos pagan en el mundo. Como empleadores nos cuesta una barbaridad pagar ese sueldo, el mundo es su lugar y si pueden hacerlo en otro lado lo harán. Tenemos que convencerlos de trabajar acá, y el otro tema es la baja calificación"

Fraga agregó que además le toca "competir con un sistema que tiene costo cero, (se refiere al empleo en negro) que paga informal y no insume calificación, compito con el mundo y con un sistema que les da posibilidades a costo cero".

Vigil: "Competís acá mismo con negocios que no están en blanco, hay mucho empleo no registrado enorme, en viticultura es muy difícil trabajar en negro por lo menos en las empresas formales, pero en gastronomía la mayoría está en negro". Matías Fraga.

En este momento se sumó por teléfono José Luis Ramón y dijo: "El problema de la informalidad es un problema grave en toda la Argentina, viene de muchos años, y es que las grandes empresas de posiciones dominantes no hacen el aporte necesario al sistema de la seguridad social, para que esté en blanco, ellos evaden y eluden el pago de esos 931, entonces para las medias y pequeñas empresas esto se vuelve muy gravoso, en materia de gastronomía es recurrente que la mitad del salario sea en blanco y en negro, la culpa es de un empresario inescrupuloso y en la falta de control de los grandes que no hacen el aporte del 931, que se vuelve más salvaje sobre todo para los más chicos".

Vigil: "Pero Ramón ese formulario no impacta en el trabajador, me refiero al 931, y la gente no quiere registrarse, no podemos tener un bachero por día sin que esté registrado".

Fraga: "Es muy fácil el discurso de la política de que no cumple el empresario, pero ustedes no se han cuestionado si lo que se cobra es lo que corresponde, el principal empleador en negro de la Argentina es el Estado, si yo tengo un empleado monotributista me cae toda la ley pero al Estado no. El rubro gastronomía trabaja con personal temporal, cuando los necesito, tengo el mismo 931 que una persona que trabaja en una fábrica 25 días al mesa, lo que están tratando de cobrar es obsceno, pero a vos te parece que ese es el común denominador".

Ramón: "Tenemos dos proyectos, uno es que la protección de los trabajadores tiene que ser central, más allá de que para el empresario sea engorroso, tiene que ser no en el ámbito central sino que tiene que ser descentralizado, el derecho laboral no puede depender de las decisiones de la política, el fiel de la balanza está en aquel que tiene la posición dominante, las grandes empresas evaden. El otro proyecto es que pedimos un régimen de estabilidad del empleo publico y carrera administrativa que no permita el monotributo"

Fraga: "Todo esto a la política no le afecta nada, si hay que contratar se contrata".

Ramón: "Uds también son parte de la dirigencia, no podemos hablar de los políticos sin incluir a los que también hacen política desde lugares estratégicos".

Vigil: "Nosotros pagamos el 931 y alimentamos la fiesta, nosotros queremos proteger a nuestros empleados, no tenemos recursos humanos, nos gustaría que ganen bien, luego de 18 meses de haber estado encerrados, en Mendoza la principal actividad es el turismo, ¿no podemos pensar en una ayuda real, en una ayuda directa al 931?, la actividad turística está endeudada, con pocos sobrevivientes, que pusieron otros recursos para mantenerlo. Necesitamos un aporte real nacional, provincial, municipal, pasó esto y las tasas siguen igual con inspecciones generales que nos quitan más".

Ramón: "La provincia tiene la Subsecretaría de Trabajo, pero no registra a las empresas grandes que tiene a su personal registrado a la mitad".

Fraga: "Inspeccionan al grande, al chico nunca".

Ramón: "Nuestro proyecto es que exista una subsecretaría autónoma con autoridad para llevar adelante de la inspección del más grande".

Fraga: "Vos querés más empleados públicos".

Ramón: "Quiero que esa subsecretaría sea autárquica y que no dependa del gobernador, que proteja al trabajador, que los grandes hagan el aporte, así ese 931 va a ser más chico como no lo es ahora para las PyMes, porque la evasión y la mitad de los salarios están en negro y no se recauda el 931".

Vigil: "Si hay tanta evasión es que hay un problema estructural, no de control".

Fraga: "Como menos pagan mas suben los impuestos, ¿por qué no prueban bajar a ver si se paga más?, se acabaron los tiempos del empleador en contra del empleado, el nuevo emprendedor trabaja codo a codo con el personal, uds piensan que es una guerra con mi empleado, y no es así, porque yo no quiero que se vaya alguien que estoy formando, el 931 no es hostigamiento del empresario al empleado".

Ramón: "Pero Matías el 931 no es un embate contra el más chico o mediano, es una proporción de todo lo que se recauda para la seguridad social".

Fraga: "¿Qué recibe el empleado de los 931 que paga? el transporte público no le anda, el hospital no funciona, la educación no es próspera, entonces, ¿qué es lo bueno del 931? Habría que preguntarle al empleado si no prefiere quedarse con el 931. Los jubilados me dicen que la ANSES no es mejor administrador que yo, entonces prefieren que esa plata no se la quede la política".

Ramón; "El 931 implica el sistema de la jubilación, en todos los países el derecho de los trabajadores y los consumidores es el más débil respecto de aquellos que hacen el comercio. En EEUU y en la Comunidad Europea la protección de esa parte de la sociedad es normal, la libertad absoluta de que su empleado negocie con su empleador no es lo que pasa en el mundo".

Fraga: "El mundo va hacia una independencia del individuo, si no estamos pensando como en la época de la revolución industrial, nadie quiere el malestar de su personal, nuestros futuros legisladores no piensan en el costo laboral del que tiene que tomar más gente, ¿cómo nos van a convencer con el riesgo que implica este sistema laboral si uds piensan que hay que profundizar estas normas, estos costos? Entonces debemos ir por otra parte".

Ramón: "Los empresarios no se van a ir, nosotros vivimos en una sociedad en la que hay que ser responsable, hay un 50% de pobreza, existe este problema, el tema de la informalidad es un sistema que lleva al encarecimiento por competencia desleal, el empresario y el Estado que tiene de manera informal a sus empleados compite de modo desleal, tenemos que trabajar, permitir a los emprendedores que dejen de estar sometidos por ese grupo que se apoderó de su posición dominante de las actividades económicas".

Vigil: "Ramón turismo es lo más horizontal que existe, tenés que pensar desde otro lugar, que nos incentiven a tomar más gente, hablar de sustentabilidad social".

Fraga: "Me da miedo cuando Ramón dice que no se van a ir, cuando se están yendo los empresarios".

Ramón: "No estamos en un país que está quebrado, o en guerra, vengo del Reino Unido, de la cumbre climática, allí tienen en el Reino Unido desocupación e inflación, el Estado tiene que tener control sobre los más grandes que actúan en perjuicio de los emprendedores. Este es un país con problemas serios, como ser los 12 dueños de las empresas de alimentos dominantes que no detienen la suba de precios".

Fraga: ¿Vos le vas a decir al dueño de Cencosud que es un tirano?, cuando es el principal empleador de la Argentina, en vez de preguntarle qué necesita, lo persiguen".

Ramón: "Los empresarios se presentaron en la mesa de los precios (con el secretario de Comercio Roberto Feletti). Ellos se presentaron, no todos son bandidos, y aceptaron".

Fraga: "¿Qué pasaba si decían que no?"

Ramón: "Si decía que no tenía un problema"

Fraga: "Si decía que no le sacaban la 38 arriba de la mesa. Llevo 20 años en esto y nunca nadie me convocó aquí a una mesa de diálogo".

Vigil: Si nosotros logramos fomentar crecimiento económico real, como en el turismo y la gastronomía donde hay una distribución impresionante, podemos lograr muchas cosas, tenemos q ampliar la visión y tener un esquema impositivo que nos permita crear más empleo".

Luego de que Ramón se despidiera, Fraga y Vigil dieron su impresión de la conversación.

Fraga: "Parece que vivimos en mundos paralelos, hay un desconexión entre la dirigencia y la calle".

Vigil: "Las empresas están todas endeudadas, tenemos problemas fuertes estructurales, de sustentabilidad social, que debemos corregir, tenemos que formar para lo que queremos hacer acá en Mendoza. Necesitamos volver a reinstalarnos en Mendoza, necesitamos mucho más esfuerzo".