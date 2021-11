Cynthia Hotton y la esperanza de dejar su huella en estas elecciones

Cynthia Hotton supo salir victoriosa luego de unas polémicas PASO en donde casi queda afuera de las elecciones 2021 por un mal conteo de votos. Ser viral en redes sociales por el precio del transporte público. La urgencia de mejorar los números del partido para conseguir al menos una banca en el congreso. Sumergida entre estos temas, así se prepara Cynthia Hotton para una nueva jornada electoral.

-En la semana fuiste tendencia en redes por decir que el pasaje de colectivo costaba 80 centavos, y la respuesta era $18. ¿Consideras que existe una desconexión de los políticos con la realidad?

-Yo puedo hablar por mí. Estoy constantemente en los barrios y se lo que la gente padece y necesita. Lo que me pasó ese día fue que quería decir 80 pesos en vez de centavos. Yo hace 20 años que no me tomo un colectivo, pero cuando me movía para ir a la facultad me acuerdo de que me costaba lo mismo que un alfajor, entonces esa fue mi unidad de medida. El problema que denota esto también es que en Argentina es muy difícil tener una relación directa con los precios, la inflación distorsiona todo, entonces si la respuesta era $80 también hubiese estado muy lejos. Claramente el pasaje esta subsidiado y estoy de acuerdo porque favorece al movimiento y a la ecología, el transporte público debe ser accesible para todos.

-Teniendo dos partidos que concentran la mayoría de los votos muchas veces se tiende a elegir a uno de ellos por creer que es un voto más útil. ¿Cómo afecta a los partidos más chicos?

-El voto útil es votar a conciencia y a quien más te representa. En la provincia de Buenos Aires van a haber seis opciones este domingo, tenemos que terminar con la idea de votar al mal menor y poder elegir a quien más queramos. Acá no se elige quien va a gobernar y quien no, estamos eligiendo a nuestros representantes en la cámara de diputados. Nosotros tenemos un perfil muy distinto al de las otras listas, basados en la doctrina social cristiana y los valores de la honestidad, vida, familia y diálogo. Tenemos un distinto ADN. Todos y Juntos ya nos gobernaron y fracasaron, ¿es útil seguir votándolos?

-¿Cómo ves el rol de las religiones en nuestra sociedad?

-Las religiones están haciendo un gran trabajo social, llegando a donde el gobierno no lo hace, conteniendo a los caídos del sistema. Son espacios donde evolucionan los vínculos de cada uno con el otro y el compromiso con nuestros pares. Entiendo que muchos creen que estamos queriendo llevar la religión a la política, pero no se trata de eso, se trata de que nuestra plataforma política de basa en valores cristianos que provienen de nuestra fe, pero son universales. Un caso similar puede ser lo que sucedió con Angela Merkel en Alemania. No es una cuestión de religiones sino de valores, los cuales estoy convencida que pueden funcionar como el puente de la grieta.

De mantener los resultados de las PASO, no habría representantes de "+ valores" en el congreso.

-¿Cuál es el valor que más falta en nuestra sociedad hoy?

-La verdad. Si hay algo que ordena a las sociedades es que haya verdad, la mentira y el engaño esta en todos lados. Nosotros en las PASO tuvimos que ir a La Plata con 40 personas durante 15 días para recuperar los 11.000 votos nuestros que estaban dentro de las urnas. Nos lastima saber que son miles los fiscales que dejaron pasar esto, estamos en un sistema que son altamente ineficientes. Si no hubiéramos ido a buscar esos votos que los ciudadanos colocaron, el domingo no estaríamos en las listas porque no alcanzábamos al porcentaje mínimo de las PASO.

-¿Consideras que hubo fraude contra “+ valores” en las PASO?

-Un descuido no fue, pero no me interesa etiquetar que es lo que pasó. Lo que queda en evidencia es que estamos ante un sistema obsoleto. En vez de quedarnos con lo que pasó nuestro estilo es evidenciarlo y trabajar para mejorarlo en conjunto. El gran problema ahí no es que nuestro partido haya perdido votos, sino que hay ciudadanos que votan pero su elección nunca se computa.

-¿Van a tomar medidas excepcionales para evitar que suceda lo mismo?

-La justicia pide 36.000 fiscales para que pueda haber uno en cada mesa, y es absurdo que pidan eso, es imposible para un partido chico. Además, los partidos grandes marcaron un precedente repudiable con los fiscales, les pagan $3000 a cada uno, destinan $108 millones solo a fiscales. De ser necesario volveremos a La Plata a hacernos respetar.

-Si se mantienen resultados similares a las PASO no ingresaría ningún diputado de tu lisa. ¿Pueden mejorar los números este domingo?

-No creo, estoy convencida. Actualmente estamos midiendo aproximadamente 2,8% e hicimos acuerdos con aquellos partidos que no superaron las PASO, que representa más del 8% de los electores. Esas personas van a votar a “+ valores” porque somos los que más los representan, no van a desviar sus votos a los grandes partidos. Tenemos acuerdos formales con el Partido Celeste, Partido Federal, Partido Popular, el NUC, entre otros. Soy optimista y creo que vamos a meter dos o más diputados.