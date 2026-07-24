Osvaldo Jaldo fue operado de urgencia: qué le detectaron y cómo sigue su estado de salud

El gobernador tucumano recibió un stent en el Hospital Italiano tras sufrir dolor en el pecho y sudoración durante su paso por Buenos Aires.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, sufrió un problema cardíaco durante una visita oficial a la Ciudad de Buenos Aires y debió ser intervenido de urgencia. El mandatario provincial tenía prevista una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, pero su agenda fue interrumpida por un fuerte dolor precordial. El cuadro derivó en una consulta inmediata en el Hospital Italiano, donde un equipo de especialistas inició una serie de estudios para determinar el origen de los síntomas.

Su estadía en Buenos Aires tenía como objetivo una reunión con Diego Santilli. El encuentro formaba parte de los contactos políticos entre la administración tucumana y el Gobierno nacional, dentro de un escenario de acercamiento con la gestión de Javier Milei. Actualmente, la agenda institucional del gobernador está sujeta a la evolución de su estado de salud.

Los médicos evaluaron al gobernador mediante análisis de laboratorio e imágenes; en principio sospecharon una angina inestable y resolvieron realizar una cinecoronariografía para revisar el estado de los vasos que transportan sangre al corazón. El estudio detectó una estenosis en una rama de la arteria coronaria derecha, es decir, un estrechamiento que podía dificultar el flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco. El equipo médico practicó una angioplastia y colocó un stent en la arteria afectada, abriendo el conducto y restableciendo la circulación sanguínea en la zona comprometida.

El Gobierno de Tucumán confirmó la intervención mediante un comunicado oficial y destacó una “buena recuperación postoperatoria”. Sin embargo, Jaldo permanecerá internado en la institución porteña para continuar bajo observación hasta nuevo aviso, dado que el parte no incluyó una fecha estimada para el alta ni detalles sobre el regreso del gobernador a Tucumán.