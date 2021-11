La insólita explicación de Sergio Berni sobre el crimen del kiosquero

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, aseguró que el asesinato del kiosquero Roberto Sabo en La Matanza fue la consecuencia de "una degradación social muy grande" que revela "la precariedad del delito", aunque señaló que en el territorio bonaerense "no hay delitos complejos".

Sabo fue asesinado en la tarde del domingo por una pareja de delincuentes en la localidad de Ramos Mejía, a dos cuadras de una comisaría, lo que provocó indignación entre los vecinos que reclaman seguridad, dado que los delitos graves como asaltos y homicidios son moneda corriente. De hecho, en los últimos días se produjeron severos incidentes entre manifestantes y la Policía.

"Hay una degradación social muy grande. Este chico (Leandro Suárez, el asesino) entró a la cárcel a los 22 años y salió a los 29, es de Fuerte Apache y no sabe ni dónde queda la comisaría. Le pagó 1.000 pesos al remisero, se bajó y fue a matar a Roberto por un osito y unos chocolates. Es una precariedad del delito", lanzó Sergio Berni durante una entrevista en el programa +Voces, del canal LN+.

Incluso, el funcionario destacó que en los últimos seis meses "la provincia de Buenos Aires no tuvo un delito complejo, ni un solo secuestro extorsivo, porque la gran mayoría de las bandas que trabajan con esas modalidades las hemos detenido".

En cuanto a las protestas, Berni señaló que "son una expresión democrática de la sociedad siempre y cuando se haga en paz", y aclaró que no está de acuerdo con los incidentes: "Tengo internada en La Plata a una policía que está a punto de perder su embarazo por estos disturbios".

"Podrán criticarme lo que quieran, pero no me pueden criticar que no trabajo, que no soy responsable ni que estoy comprometido", comentó en tono áspero ante las constantes interrupciones de los panelistas.

Al ser consultado sobre si seguirá en el gobierno de Axel Kicillof después de las elecciones del próximo domingo, Sergio Berni fue tajante: "Mi permanencia o no tiene que ver con cuestiones políticas. Situaciones como la de Roberto no nos pueden obligar a hacernos los distraídos o retirarnos. No solamente me quedo, sino que además tengo que redoblar los esfuerzos. El rendirse no es una opción".