El sincericidio de Horacio Rodríguez Larreta sobre la interna en Juntos por el Cambio

Horacio Rodríguez Larreta aclaró este miércoles que Juntos por el Cambio es la primera alianza opositora que se mantuvo unida "desde la vuelta de la democracia" durante un Gobierno peronista, aunque aclaró que el partido "siempre va a tener diferencias internas".

"Es la primera vez desde la vuelta de la democracia en el 83 que con el peronismo o el kirchnerismo en el Gobierno la oposición se ha mantenido unida. Es un logro enorme y gracias a esa unidad frenamos leyes muy importantes", manifestó Rodríguez Larreta por Radio Mitre.



Y añadió: "Un espacio político como el nuestro que aspira a ser mayoritario, siempre va a tener diferencias internas. El tema es administrarlas y que haya una visión común. Diferencias va a haber siempre, si no, no sos mayoritario".

Asimismo apuntó contra el Gobierno de Alberto Fernández: "La gran mayoría de lo que escuchamos de parte del Gobierno son insultos y agresiones. Nos dijeron antiargentinos, que queremos un golpe blando; el presidente Alberto Fernández cada vez que habla le echa la culpa a la oposición de lo que pasa en Argentina. No percibo ninguna vocación de diálogo".

Y aseveró: "Como no nos escucharon a los millones que dijimos 'basta', tenemos que gritar más fuerte. Si no escuchan, por lo menos vamos a tener un bloque en el Congreso de 120 diputados que definan el quórum en diputados y senadores, que no solo sea un límite a un Gobierno que no escucha y está disociado de la realidad, sino también un lugar seguro para esos millones de argentinos que quieren que se hablen de los temas que a ellos les preocupa".