A días de las elecciones una encuesta enciende las alarmas en el Frente de Todos

Desde el 12 de septiembre el objetivo del Frente de Todos ha sido uno solo: mejorar el resultado de las PASO. Desde el oficialismo pusieron toda la carne en el asador y a fuerza de anuncios, bonos y congelamiento de precios apostaron a mejorar el clima social y dar vuelta el revés que sufrieron en las urnas. Sin embargo, una encuesta realizada por MDZ muestra que la estrategia podría no dar el resultado esperado.

En concreto, más de 22.500 lectores contestaron a una pregunta puntual realizada por este medio: ¿Tenés pensado cambiar tu voto respecto de las PASO?

El resultado fue contundente y el 86,8% se inclinó por el "no". Es decir, volverán a votar igual que en las primarias. Mientras tanto, el 13,2% dijo que sí ha decidido votar diferente. Lo que no está claro es si ahora se inclinarán por el oficialismo o eran votos que en las PASO fueron al peronismo y ahora decantarán por otro frente.

El Frente de Todos realizó una campaña electoral intensa intentando cautivar a los votantes desencantados y a priori no habría dado el resultado esperado. Sin embargo, no tiran la toalla y albergan la esperanza de que en las elecciones generales vote un porcentaje mayor del padrón y que esos ciudadanos que en las PASO no fueron a las urnas en esta oportunidad apoyen al oficialismo.

Por otro lado, al ser elecciones legislativas el foco no está puesto en que frente obtiene más votos a nivel nacional, sino puntualmente a la cantidad de legisladores nacionales que ingresan al Congreso. Es decir, cada provincia es un frente de batalla independiente y en ese sentido el Frente de Todos podría dar vuelta la elección en jurisdicciones puntuales como San Luis o La Pampa, en las que perdieron en las PASO.

Pero no hay dudas que los números que arrojan las encuestas preocupan al kirchnerismo y anticipan un domingo difícil para el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, serán los argentinos los que se expresen el próximo 14 de noviembre y recién entonces se tendrá una radiografía precisa de la situación política en todo el país.