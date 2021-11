Chicanas, gritos y nada claro en el debate entre Anabel Fernández Sagasti y Alfredo Cornejo

Los candidatos a senadores nacionales por la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza) y Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) estuvieron frente a frente a días de las elecciones generales.

Cornejo y Sagasti participaron esta noche del debate propuesto por "Séptimo Día", en Canal 7 Mendoza.

En las elecciones PASO, Cornejo consiguió el 42,44% y Sagasti el 25,3%.

En un debate en el que se propuso el enfrentamiento cara a cara entre ambos, sin tiempos medidos para las intervenciones, comenzaron "dialogando" sobre la situación económica del país.

En esa primera etapa, hubo fuertes cruces entre ambos, incluso con graves acusaciones. Anabel Fernández Sagasti manifestó: "Tenemos que gobernar hasta el 2023 y debemos seguir pensando en mejorar la economía del país y mirar de cerca al dólar. Estamos creciendo en comparación al 2019".

Ante esto, Cornejo respondió: "Deseo que se estabilicen las principales económicas: inflación, crédito, trabajo. La economía no está creciendo y eso lo reflejan los datos. No hay crecimiento desde el 2010".

Sagasti contraatacó y expresó: "Fue el único gobernador de la democracia en donde la provincia decreció. No te tengo miedo y te voy a decir todo a la cara. Sabemos cómo te manejas. Fuiste el gobernador que más endeudó a la provincia de Mendoza".

"Ustedes siempre están del lado de los poderosos, y hay que ayudar a la gente. Somos una provincia con mucha más inflación que el resto de las provincias", sumó la presidenta del PJ en Mendoza.

"Somos la peor provincia en recuperación de empleo privado. Cuando fuiste gobernador triplicaste el desempleo", agregó.

Alfredo Cornejo, en tanto, también subió el tono y dijo: "Verdad no es la palabra que más te caracteriza. Es probable que no estés bien asesorada. No te ha ido bien en las PASO y estás agresiva. Perdidos por perdidos dicen cualquier cosa y le mienten a la gente. Es imposible el diálogo con el kirchnerismo cuando falsean datos".

Además, añadió que "el Gobierno nacional hizo todo mal respecto a la gestión de la pandemia" y perjudicó la economía del país.

Por otro lado, y ante la consulta de la posibilidad de pedir liderar la Cámara de Diputados si se repiten los resultados de las PASO, Cornejo explicó: "No creo que sea conveniente presidir las Cámara desde la oposición".

Vivienda y alquileres

"La ley de alquileres no ha funcionado. Hay que revisarla y estamos trabajando en eso. Obviamente en la provincia y en el país el déficit habitacional es inmenso. Necesitamos más construcción de viviendas sociales", reconoció Anabel.

En tanto, Cornejo, destacó: "Coincido en que la ley no ha funcionado, pero el problema no es sólo de la ley sino del problema macroeconómico del país. Muy poca gente puede acceder a construir su vivienda. Es imprescindible que lo que hace el privado sea más significativo que lo que hace el estado en materia de construcción de vivienda. El crédito es muy escaso".

"Son un gobierno horrible gestionando. No ejecutan el dinero que tienen", atacó Fernández Sagasti en este tramo del debate, en referencia a obras públicas en la provincia.

Posteriormente, hubo otro fuerte cruce respecto al dinero de la coparticipación, en el que se enfrentaron con datos del gobierno de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, respecto al dinero que cada uno le sacó a la provincia.

Además, hubo picantes cruces en relación a las ausencias de ambos en las sesiones en el Congreso de la Nación, con acusaciones cruzadas.

Propuesta

Sagasti anunció que trabajará en un "Procrear para inquilinos" y en "hacer una política de estado el Conectar Igualdad". Además, dijo que trabajará en una política del agua, con financiamientos y un programa.

Cornejo manifestó, en tanto, que más allá de los proyectos concretos hay que "cambiar la política económica, con leyes claras para modificar la macroeconomía". Además, dijo que hay proyectos presentados respecto a "la emergencia hídrica, con beneficios fiscales para 14 provincias y el Frente de Todos no quiere tratarlos".

El cierre

Anabel expresó en el cierre, ante la propuesta de hacer una autocrítica: "A Mendoza le falta una cultura del acuerdo, que es lo que estamos tratando de hacer desde el peronismo de Mendoza, aunque no tenemos recepción del otro lado", manifestó Anabel Fernández Sagasti en el cierre del debate.

En tanto, Cornejo reconoció: "Estoy muy orgulloso por mi paso por los distintos cargos. Aunque creo que podría haber hecho mejor las cosas en Educación, en Salud. Hicimos cosas pero podríamos haber hecho más. En materia de Seguridad hicimos muchos cambios pero podríamos haber hecho más. En materia de Justicia hicimos muchas mejoras pero falta gestión de esos procesos".