ARA San Juan: Mauricio Macri volvió a pedir apartar al juez Martin Bava

Tras la fallida indagatoria del jueves pasado y la nueva citación para este miércoles 3 de noviembre, la defensa de Mauricio Macri volvió a recusar al juez subrogante de Dolores Martín Bava. Según la presentación hay dos causales sobrevinientes que se produjeron los días 28 y 29 de octubre de 2021 y que surgen de actos propios del mismo magistrado recusado.

El nuevo planteo alude a lo exhortado por la Cámara Federal de Mar del Plata cuando confirmó a Bava en el expediente, “el Sr. Juez recusado se apartó de los mismos, incurriendo así en prejuzgamiento y, generando un bochorno de tal naturaleza vergonzante y de falta de respeto no solo hacia el Sr. Mauricio Macri y esta defensa, sino hacia toda la sociedad que se vio consternada de su proceder, destruyendo su credibilidad como Magistrado de la Constitución Nacional reforzando nuestro temor fundado de parcialidad, todo lo cual aconseja y hace necesario el apartamiento del Sr. Juez subrogante Dr. Martín Bava”.

Recordemos que el jueves durante la audiencia tras la lectura de imputación el magistrado le hizo saber al exmandatario que en virtud del carácter del imputado, el día 1 de octubre se le requirió a la Agencia Federal de Inteligencia que informe si para este acto era necesario el relevamiento del Secreto, lo cual fue respondido mediante Nota AFI el 6 de Octubre. “En dicha respuesta la Agencia Federal de Inteligencia refirió que en virtud del rol que le cupo al imputado como Presidente de la República Argentina, la actual interventora no se encuentra facultada para relevarlo del deber de guardar secreto, atento al cargo que ocupó el imputado”.

Es decir, el magistrado al manifestar esto consideraba que era necesario relevar del secreto de confidencialidad a la ley de inteligencia para poder indagarlo, pero tras la respuesta de Cristina Caamaño, omitió solicitarle al presidente Alberto Fernández que lo hiciera y convocó a los estrados a Mauricio Macri. Eso ocurrió tras la suspensión de la audiencia y posterior solicitud al presidente para que releve a su antecesor del deber de confidencialidad.

Según la presentación a partir de lo ocurrido en la audiencia convocada por el Sr. Juez Bava del pasado 28 de octubre de 2021, el acta labrada, el pedido dirigido al Poder Ejecutivo Nacional y lo proveído luego de ello el 29 del mismo mes y año, que “el nombrado actuó sin moderación; mesura; adecuada compostura; objetividad; imparcialidad; ecuanimidad; rectitud; recta administración de justicia; recato; despojado de cualquier injerencia extraña; independencia ni estilo moderado, y que por el contrario tanto esta defensa, como la sociedad en su conjunto, padeció y conoció la suspicacia, sospecha de injerencia externa, teñida de supuestos no claramente expresados, intereses políticos o de cualquier otra naturaleza no legal en el actuar del aludido Magistrado subrogante, que destruye a su respecto la imparcialidad e independencia con que debe actuar como garantía esencial en favor del Sr. Mauricio Macri y de esta defensa, además del prejuzgamiento en que incurrió producto de su sumisión a esa injerencia externa e intereses políticos que enceguecen su actuación.”

En este contexto refirieron que a partir del comportamiento y actos desplegados por el Dr. Martín Bava “tenemos la inamovible convicción y certeza de encontrarnos ante un magistrado que ha roto su confianza y que se ha despojado de su investidura de juez de la Constitución Nacional para colocarse un triste y repudiable ropaje que aniquila su condición de imparcial e independiente y obliga, ante la trascendencia y gravedad de lo ocurrido, a que se disponga su apartamiento.”

Además adelantaron que irán a Casación para que se revea la decisión del tribunal que rechazó el primer planteo de apartamiento realizado.

El juez subrogante de Dolores Martin Bava le imputa al exmandatario que “desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018, ordenó y posibilitó la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia, y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos.”

El fin de semana durante una entrevista televisiva Macri se defendió públicamente y dijo: “Él ya prejuzgó, lo dijo en su llamado, dijo que hice algo que yo no hice. No espié a nadie, no mandé nunca a espiar a nadie. En mi Gobierno no se ha hecho espionaje ilegal. Nunca usé dinero público para hacer algo ilícito y jamás vi un informe de un familiar del ARA San Juan, ni de ningún otro buque”, resaltó.