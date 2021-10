Por qué Florencio Randazzo modifica toda su campaña antigrieta y se vuelca al peronismo

El candidato a diputado nacional por el frente Va con Vos, Florencio Randazzo, modificará sustancialmente su campaña política y publicitaria de cara a este nuevo tramo del proceso electoral y dejará de lado los videos “caseros” donde se ponía en el único candidato antigrieta, con frases muy fuertes contra el oficialismo y Juntos por el Cambio.

En las sucesivas reuniones que realizó Randazzo con los dirigentes de las diferentes secciones electorales, resaltaron las demandas de sus propios candidatos que se sintieron sin el apoyo monetario y político indispensable para pelear contra los oficialismos locales del Frente de Todos o de Juntos.

“Casi no hubo campaña… Los videos eran muy buenos, originales, pero no le movieron el avispero a nadie”, dijo un importante referente randazzista que casi no tuvo visibilidad mediática.

Para este candidato, “ahora tenemos que salir a buscar los votos que se le caerán al oficialismo. La gente está cansada, desganada, angustiada, y no podemos seguir peleándonos con los dos frentes. Todo el mundo sabe que Florencio es peronista, ¿por qué no le hablamos a los que quieren más peronismo y menos kirchnerismo?”, se preguntaba y contestaba, al mismo tiempo, la fuente de MDZ.

Por primera vez, la semana pasada, Randazzo aceptó algo que algunos le habían indicado apenas iniciada la campaña. Que con Diego Santilli, peronista PRO, y Facundo Manes, radical no PRO, no había mucho espacio para reconfigurar electoralmente la “ancha avenida del medio”.

En el equipo del exministro del Interior y Transporte, saben que una cosa es la excelencia o potencia de algunos candidatos, y otra la realidad electoral. Carolina Castro, quien también fue tentada por Manes poco después que la empresaria le diera el sí a Randazzo y Gustavo Pulti son muy buenas figuras para proponer al debate público.

Como siempre, la discusión es la distancia que hay entre el emisor y el receptor. Si el último está escuchando otra frecuencia, es imposible que le llegue el mensaje.

De los diferentes focus y trabajos sociales encarados, la coordinación de campaña asumió que la gente estaba pidiendo “un horizonte claro y seguridad”. Para esto, se conformó un esquema de mensajes con base a la “tranquilidad” que brinda el saber qué va a pasar el día de mañana. Entonces, se propondrán cuatro o cinco tips relacionados con la Educación, el Trabajo, la Seguridad y la Justicia y la Economía.

Randazzo tiene como objetivo llegar al Congreso “para empezar a llevar certidumbres”. Y explica que “sus únicos enemigos son los problemas de la gente y que están obsesionados con sus soluciones” e insiste en que “el desafío de devolverle la tranquilidad a los argentinos es algo de lo que todos debemos ser parte”.