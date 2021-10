Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo buscan que Cristina Fernández de Kirchner sea el centro de la campaña

Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo pueden ser competidores en el futuro, pero hoy forman una dupla política funcional en el ala dura de Juntos por el Cambio. Ambos entendieron, como presidentes de la UCR y el PRO, que la clave para competir por el poder es mantener ese frente unido, aún a pesar de resignaciones personales. Ahora también tienen un eje discursivo común: "cristinizar" la campaña; que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea el eje de los discursos y la búsqueda de votos opositores.

"Hay que sacar a Cristina del Senado", repitió Cornejo. Claro, no hay forma de "sacar" a la vicepresidenta, pero se refiere a quitarle poder. Y la forma, según los opositores, es que el kirchnerismo pierda la mayoría en el Senado. Bullrich y Cornejo están en Mendoza y en la primera estación de campaña, que en Rivadavia, abonaron esa estrategia: Cristina es el enemigo político. "Es una campaña en la que necesitamos cinco senadores para lograr el cambio. Son los que nos van a permitir que Cristina Fernández de Kirchner no tenga más el quorum en el Senado", dijo Bullrich. “Esa mayoría automática que le permite poder elegir a los jueces a sola firma, el concejo de la Magistratura, el aumento de impuestos, el no respeto a la propiedad privada, y todas las cosas que han sucedido en el Congreso", agregó.

El raid de campaña se inició en Rivadavia, Mendoza.

En 8 provincias se elijen senadores y el raid de los dos presidentes comenzó en Mendoza, donde Cambia Mendoza (la versión local de Juntos por el Cambio) tiene la victoria asegurada. Los distritos clave son La Pampa, Córdoba, Chubut y Santa Fe. Todos lugares donde el Frente de Todos puede perder senadores. "Si logramos mantener los resultados, lograremos sacar a Cristina Fernández de Kirchner del Senado. A nadie le cabe ninguna duda de que ella es la que manda. Fue ella también la que le otorgó la orientación retrógrada económica a este gobierno", atacó Cornejo.

Es la primera vez, desde el inicio de la democracia, que, de repetirse los resultados del 12 de septiembre, el peronismo dejará de tener mayoría en el Senado. pic.twitter.com/OHmx3cSsot — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) October 8, 2021

En la semana hubo una fuerte polémica por la sesión de la Cámara de Diputados que se cayó por falta de quórum. Cornejo y Bullrich aseguraron que el bloque del frente que representan está a favor de los dos proyectos que se iban a abordar (ley de etiquetado y jubilación de los trabajadores de viñas). Pero defendieron la estrategia política de no bajar al recinto. "Ellos no consiguieron el número. Muchos de los 'ramones de la vida' que son funcionales ahora dudan. Ellos tuvieron 7 votos menos. Pero además los proyectos están hace seis meses para tratarse y no lo hicieron", aseguró Cornejo, quien le pidió a Anabel Fernández Sagasti que "use sus influencias" para temas más ejecutivos, como el laudo que se espera del presidente Alberto Fernández para que se haga la represa Portezuelo del Viento.

Ahora ambos recorrerán el Sur, una región clave.