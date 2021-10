Memorándum con Irán: el abogado de Cristina atacó duramente a la Justicia

El abogado Gregorio Dalbón, que representa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dijo que existió una "verdadera asociación ilícita" en contra de la expresidenta, luego de que ayer fuese sobreseída por inexistencia de delito en la causa por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA, y sostuvo que tiene que existir "la mala praxis judicial" para que no haya impunidad.



"Esto fue traición a la patria, fue armado por (el juez Claudio) Bonadio. Mandaron a la cárcel a personas inocentes, pidieron el desafuero de Cristina, que la querían presa. Fue una verdadera asociación ilícita al servicio de la persecución", afirmó en diálogo con la radio AM 990.



En ese sentido, el abogado sostuvo que "no hay que olvidarse de esa causa" porque también afectó al excanciller Héctor Timerman cuando "cursaba una enfermedad que terminó matándolo". "Que cinco años después digan que hay inexistencia de delito, es indignante", agregó.



En un fallo unánime del tribunal que preparaba el juicio oral, Fernández de Kirchner fue sobreseída por inexistencia de delito junto a los demás acusados en la causa por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA.



Los jueces María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini sobreseyeron a la expresidenta y actual Vicepresidenta de la Nación y titular del Senado; al procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini; al senador Oscar Parrilli; al viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, entre otros, según un fallo de 387 carillas.



En sus declaraciones de esta mañana, Dalbón pidió que sea "un antes y después" en la justicia y que instaure la mala praxis judicial porque "los que armaron esto no pueden salir impunes". "Debería existir la mala praxis judicial porque ahora seguramente se van a empezar a caer todas las causas porque estaban todas armadas por el mismo juez", apuntó.



Además, sostuvo que "está a la vista" que se trató de "un aparato mediático, político y judicial" que busca "llevarse puesto a los pueblos de Latinoamérica", como ocurrió con los "golpes blandos del 2016 a 2019" en países vecinos.



Por otra parte, Dalbón consideró que "la DAIA debería pedir perdón" al igual que los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos que "aprovecharon la situación y la cercanía" con el expresidente Mauricio Macri para llevar adelante esta causa.



"Estos personajes siniestros armaron una querella a todas luces incoherente y que no cumplía con los requisitos formales. En vez de apelar, deberían pedir perdón porque no hubo delito y hubo gente presa. Para ellos la justicia es solo la que le conviene", afirmó.



"Espero que Hornos y Borinsky como mínimo presenten la renuncia porque esto no va a quedar acá", subrayó el abogado y repitió que es necesario "imponer que la mala praxis judicial se pague" para que no puedan seguir impunemente "haciendo lo que quieren de la mano del poder real".



"Ir preso por una causa en la que sos inocente es lo peor que te puede pasar. En ese entonces, existía un juez como Bonadio al que no le importaba y un fiscal como Taiano que es una vergüenza que siga al frente de la fiscalía. Es el momento de actuar y recuperar la justicia en la que la gente confía", finalizó.