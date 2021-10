Los detalles ocultos de la reforma judicial que impulsa Axel Kicillof

Axel Kicillof presento en el mes de agosto, junto con el Ministro de Justicia bonaerense Julio Alak, seis anteproyectos de ley para modernizar/actualizar la arcaica Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en pocas palabras ponerse en consonancia con la realidad social. Los anteproyectos serán sometidos a un debate público antes de su envío a la Legislatura y hacen foco en un nuevo Código Civil, Comercial y de las Familias; una nueva ley del Abogado de los Niños, Niñas y Adolescentes; en una Ley de Procedimiento Laboral; Ley de Régimen Pericial; uno de ley de Ética Pública y otro de ley de Responsabilidad del Estado.

El gobernador dijo al defender su reforma judicial que “es necesaria una transformación del Poder Judicial". "Hay sectores que quieren defender a la Justicia Federal tal cual está porque hay claros intereses”, sostuvo que esta actualización es una garantía para que en el futuro no pueda ser utilizado el poder Judicial para persecuciones y aprovecho para mostrarse como una víctima del Gobierno anterior dijo que él fue víctima de la persecución judicial. Y agrego: “Han usado la influencia de los medios y los servicios de inteligencia para presionar a algunos jueces, a mí me mandaron a juicio oral por el dólar futuro, una vergüenza internacional”.

Por su parte el Ministro de Justicia Bonaerense Julio Alak afirmo que los anteproyectos “tienen la finalidad de modernizar el cuerpo normativo de la provincia, adecuarlo a la Constitución Nacional, a la Constitución provincial, y a las leyes de fondo que el Estado nacional ha estado sancionando en las últimas décadas”, sostuvo que Buenos Aires “ha sido referente en materia normativa para otras provincias también arrastra un atraso enorme y un vacío normativo”, que se evidenció con la pandemia.

Los 6 títulos vacíos de la reforma de Kicillof

Ha saber la reforma impulsada por Kicillof son 6 títulos: 1 - El Nuevo Código Procesal de Familias, Civil y Comercial, 2- La revisión de la Ley de Procedimiento Laboral N° 15.057, 3- Una Ley de Régimen Pericial, 4- La nueva Ley de abogada y abogado del Niño, Niña y Adolescente, 5-Una Ley de Responsabilidad del Estado y 6-La Ley de Ética Pública y Transparencia.

Kicillof presento, en agosto, ante la opinión publica solo los títulos de los anteproyectos de la reforma judicial, en pocas palabras la cascara vacía. Pasada la presentación el Gobierno bonaerense tenía un plazo máximo de 60 días para finalizar el contenido de cada uno de los anteproyectos y subirlos a una plataforma digital. El plazo se cumplió y como suele ocurrir en la órbita estatal no terminaron de darle el contenido a los títulos. Por lo tanto, todavía no se sabe de que se trata la reforma judicial de la Provincia de Buenos Aires.

Como seria el proceso una vez que se terminen de redactar los 6 anteproyectos de la reforma judicial. Se sube a una plataforma digital y desde ahí se abren dos instrumentos de participación “democracia participativa”: Por un lado, un espacio para que cualquier persona pueda subir comentarios y realizar aportes. Por el otro, para los proyectos de mayor envergadura, se crearán mesas de trabajo temáticas para la recepción de comentarios, sugerencias y, llegado el caso, introducir modificaciones.

En el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dicen que la “democracia participativa” abre el juego a diferentes actores de la sociedad para buscar consensos en la reforma del sistema judicial bonaerense y esperan la participación de universidades, colegios profesionales, sindicatos, organizaciones sociales, asociaciones civiles, gente “común” y la oposición. Tanto la Suprema Corte de Justicia Bonaerense como los Colegios de Abogados de los departamentos judiciales de la Provincia de Buenos Aires ven con buenos ojos el debate democrático. El plazo establecido para el debate antes de remitirlo a la legislatura es de tres a cinco meses.

Lo cierto es que el oficialismo Bonaerense abre al debate social la reforma judicial para evitarse un golpe de frente en el senado donde, actualmente, Juntos por el Cambio tiene la mayoría. Desde el entorno del gobernador sostienen que, si los proyectos llegan con mayor consenso popular, más fácil será su tratamiento y la negociación con la oposición.

El que avisa no traiciona

Son muchos los que desconfían de la apertura al dialogo o “democracia participativa” propuesta por el Gobierno de Kicillof, en off dicen que es una puesta en escena, que bajo el manto democrático ya tienen todo armado y cerrado para reformar la justicia Bonaerense con un sello kirchnerista. Repiten un viejo refrán “El que avisa no traiciona” y marcan las declaraciones de Federico Thea, Secretario General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, “son proyectos que están avanzados y tenemos una idea de a dónde queremos ir; de hecho, es poco una marca registrada”. Federico Thea.

Asimismo afirman que muchos de los puntos de la reforma judicial que impulsa el gobernador ya están en vigencia, en algunos casos como el anteproyecto del nuevo código procesal de las familias civil y comercial figuran en el código civil y seria duplicar las normas, otras de las reformas están fuera de la realidad como es el caso de la Ley del Régimen Pericial sostienen para que haya mas peritos hay que pagarles y en cuanto a Ley de Ética Publica y Transparencia dicen que no va a funcionar porque, como decía el Gral. Perón para que algo no funcione hay que crear una comisión, y eso es lo que propone esta ley la creación de una comisión integrada por los tres poderes del estado.

Hasta el momento la reforma judicial Bonaerense impulsada por el Gobierno de Kicillof son solo títulos vacíos de contenidos. MDZ hablo con diferentes protagonistas del mundo de la judicial.

Juan Pablo Allan Senador Provincial de Juntos por el Cambio, afirmo que desde la oposición van a acompañar todos los proyectos que sean beneficiosos para el pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Además, Juan Pablo Allan indicó: “Estamos de acuerdo con reformar los códigos procesales de manera integral y por eso tenemos presentado uno en materia penal que es el fruto del trabajo realizado durante dos años entre el ministerio de justicia de nuestra gestión, más colegios de abogados y de magistrados. Daremos la discusión porque la provincia los necesita, pero desde ya no vamos a acompañar aquello que signifique favorecer a los delincuentes desprotegiendo a la sociedad".

Por su parte el Fiscal Marcelo Romero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (U.F.I) N° 6 del Departamento Judicial de La Plata, dijo que es auspicioso que el Gobernador encare una reforma integral de la justicia con el consenso del dialogo democrático y que no llegue a la Legislatura como un capítulo cerrado convirtiéndose en leyes dificultosas para su aplicación. Por otra parte, el fiscal Romero remarco: “Hay mucho por modificar en la selección de magistrados y que sería muy auspicioso que después de tantos años sobre todo en materia penal, se abandonara el catecismo laico obligatorio del abolicionismo penal Zafaroniano. Es decir que el aspirante a magistrado pueda exponer todos sus conocimientos, su formación y hasta su propia postura doctrinaria y que no sea eliminatorio”. El fiscal Marcelo Romero.

Otro punto en cuestión para el fiscal Romero es optimizar el uso de la tecnología convocando no solo a abogados y juristas sino a expertos en informática para que mejoren o creen plataformas seguras, para la digitalización total de los expedientes judiciales, y garantizar la privacidad en la virtualidad de las audiencias orales. Herramientas tecnológicas usadas durante la pandemia.

Postura parecida es la de la Dra. Rosario Sánchez flamante presidenta del Colegio de la Abogacía de La Plata, quien ve como positiva la apertura de las mesas de trabajo para la reforma de la justicia Bonaerense, dijo que desde la institución participan con representantes en las comisiones que fueron convocados por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para analizar la reforma del Código Procesal de Familias, Civil y Comercial, donde la marcha es lenta y todavía no hay dictámenes. Por otra parte, la Dra. Sánchez afirmo que está un poco más avanzado el proyecto de reforma de Ley de abogada y abogado del Niño, Niña y Adolescente, el Colegio de La Plata hace años viene trabajando en el tema. Fue pionero no solo en la representatividad y en la defensa de los derechos de los chicos, sino en la capacitación de profesionales desde antes de que se implemente la ley. Asimismo, agregó que el proyecto de Ley que impulsa el Gobierno bonaerense afecta el ejercicio profesional de la manera que se viene realizando porque prevé la formación de un cuerpo de abogados del estado, privando no solo a los profesionales el ejercicio independiente sino a la posibilidad de elegir que tiene todo ciudadano sus representantes. Rosario Sánchez.

Por otra parte, dijo que la derrota de la lista impulsada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en las elecciones del Colegio de Abogados Platense, fue un golpe a las aspiraciones de manejar la justicia por parte de Kicillof y remarcó “no puede haber colisión de intereses”.

Luego de la derrota que sufrió Kicillof en las PASO la reforma judicial que impulsa su Gobierno habría quedado en el freezer, he ahí la demora en subir el contenido de los 6 anteproyectos a la plataforma digital para su debate. ¿Qué pasaría con la reforma judicial si Juntos mantiene o aumenta la diferencia en las generales del 14 de octubre?... El gobernador estaría obligado a hacer algo que él y sus ministros nunca hicieron: dialogar y consensuar con la oposición en ambas Cámaras (nunca tuvo mayoría en el senado y ahora el oficialismo estaría por perder la mayoría y la presidencia en diputados) para avanzar no solo con la reforma judicial sino con todas las leyes durante los dos años que le restan de mandato.