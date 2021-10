El modelo Mendoza en el Presupuesto 2022

Por Cecilia Rodríguez, diputada provincial

Han transcurrido algunos días desde la presentación de las principales leyes económicas para el funcionamiento de la provincia (Presupuesto, Avalúo e Impositiva) y debo hacer algunas consideraciones sobre ello, puesto que continuamos transitando un contexto excepcional dado por la pandemia y la gestión que de la misma se hizo desde el Gobierno nacional, pero con algunos datos alentadores en Mendoza, lugar en el que con muchos esfuerzo se logró y continuamos trabajando sobre el equilibrio entre salud, educación presencial y economía, fundamentalmente.

Ese #ModeloMendoza que nos representa y se convierte en un claro ejemplo de poder hacer las cosas correctamente.

Este #ModeloMendoza se encuentra presente en el proyecto de Presupuesto 2022. Se trata de una estrategia que ha ido atravesando a cada eje de la gestión del gobernador Rodolfo Suarez y sin dudas está presente en las pautas que cada Ministerio ha elaborado en vistas a las proyecciones presupuestarias para 2022.

El Presupuesto es la "ley de leyes", demuestra una manera de hacer, de gestionar, y en este caso también demuestra una continuidad en relación a la eficacia y moderación del gasto público, del gobierno de Rodolfo Suárez y de su antecesor Alfredo Cornejo.

Debo destacar los ejes que figuran en el proyecto de Presupuesto porque van en relación directa con los esfuerzos del gobierno provincial en medio de una macroeconomía en crisis e inestable, con marchas y contramarchas. Entendemos que esta gestión valora, al igual que cada mendocino y mendocina, que el camino para el desarrollo y el progreso es lograr fuentes de trabajo genuino que combatan de manera certera la pobreza. Entonces, el trabajo existe cuando hay crecimiento sostenido y ello ocurre cuando hay inversión basada en: consolidación fiscal para fomentar la estabilidad; disminución de la presión fiscal, para potenciar el empleo y la inversión; apoyo a las actividades económicas que aún sufren las consecuencias de la pandemia para amortiguar el impacto sobre el empleo y el mejoramiento de la eficiencia en la asignación de fondos públicos.

Dentro del modelo de administración serio y transparente que forma parte del Modelo Mendoza es necesario destacar que no se está pidiendo financiamiento, lo cual es gracias a la eficacia del gasto. En determinadas áreas, luego de la presentación presupuestaria realizada, remarco algunas obras en ejecución como otras que se encararán, como por ejemplo en Salud que con 1500 millones de pesos de inversión, se buscará ampliar y refaccionar hospitales y remodelar centros de salud. En educación la inversión se destinará al mantenimiento y nueva infraestructura educativa que se incrementa un 64% respecto al 2021.

En vivienda $10.000 millones serán destinados a 2.660 nuevos hogares y más de 5.000 intervenciones habitacionales que se distribuirán en todo Mendoza. Al mejoramiento de la red vial provincial y de la infraestructura de agua y saneamiento se destinarán aproximadamente $10.000 millones, también; mientras que la ampliación del servicio de Metrotranvía logrará su conexión con el aeropuerto “Francisco Gabrielli”.

Es necesario también destacar que Mendoza Activa y el Programa Enlazados son ejemplos claros de dónde colocar los recursos para la promoción del empleo privado fuente real y a largo plazo de reactivación en toda economía. No se puede sólo poner “platita en el bolsillo de la gente” porque no nos estaríamos haciendo cargo del problema real, y quienes nos eligen para representarlos esperan que nos ocupemos de la realidad, no que la eludamos.