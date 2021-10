Pandora Papers: Mariano Macri apuntó otra vez contra su hermano

Mariano Macri utilizó sus redes sociales para justificar la apertura de una cuenta off shore en Belice en enero del 2016, pocos días después de que su hermano, el expresidente Mauricio Macri, asumiera su cargo al frente del Ejecutivo nacional. El hijo menor del clan volvió a apuntar contra su familia en duros términos.

La publicación de los Pandora Papers reveló mucha información acerca del uso de paraísos fiscales y cuentas off-shore por parte de políticos, empresarios y personalidades de todo el mundo. Argentina no solo quedó incluida, sino que, además, ocupa un lamentable lugar de privilegio siendo el tercer país con más personas involucradas, solo detrás de Gran Bretaña y Rusia.

Entre los nombres que surgieron apareció en el Mariano Macri, quien abrió el Belice una sociedad en enero del 2016. La fecha fue un dato importante y provocó toda serie de suspicacias debido a que fue solo algunos días después de que su hermano asumiera la presidencia.

El empresario de 56 años justificó este procedimiento y negó que se tratara de algo ilegal, mientras que volvió a despegarse de su familia y a acusarlos de no pasarle dinero. “La aparición de mi nombre en los Pandora Papers me obliga a realizar ciertas aclaraciones. Ser titular de una sociedad en otro país no implica por sí mismo cometer una irregularidad, ya que lo relevante es para qué fines se la utiliza”, comenzó señalando.

Luego, como parte de su argumentación, dijo que la cuenta fue abierta para iniciar un emprendimiento personal ya que, en ese momento, había logrado llegar a un acuerdo con sus hermanos para recibir dinero de las empresas familiares. Algo que finalmente no ocurrió, según su relato.

“Una vez más esa expectativa se frustró por un nuevo incumplimiento de mis hermanos y del managment que conducen la empresa familiar”, detalló.

Esta sería la razón por la cual, la sociedad no habría llegado a tener ningún tipo de actividad. “No le di utilidad alguna”, comentó Macri.

Además de la explicación sobre su situación financiera, la serie de mensajes que publicó el empresario revelaron una vez más que la relación entre los hermanos es abiertamente complicada, incluso, agregó que este incumplimiento lo “obligó” a presentarse como querellante en la causo del Correo Argentino.

“Lamentablemente debo seguir luchando por lo que me corresponde porque mi hermano mayor mantiene su postura de creer que toda la familia debe estar encolumnada en sus proyectos políticos y personales. Su presidencia no hizo más que acrecentar el empeoramiento de la situación de la empresa familiar y particularmente de la mía. Nunca acepté ser cómplice de las maniobras que definió Mauricio, llevo años peleando por mis derechos y no voy a dejar de hacerlo”, señaló al finalizar.