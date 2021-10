La decisión que fortalece a Juntos por el Cambio en Santa Fe

Con el pecho inflado por el resultado obtenido en las primarias, el radicalismo santafesino rompió su alianza provincial con el socialismo en la Legislatura, produciendo un fuerte reacomodamiento de espacios en el mapa político de la provincia. El responsable de la movida es el diputado provincial Maximiliano Pullaro, quien ya había pegado el salto hacia Juntos por el Cambio (JxC) en la interna pero seguía perteneciendo al bloque del Frente Progresista. Esta semana, anunció la conformación de UCR Evolución, encabezado por él e integrado 100% por dirigentes radicales.

La jugada se desprende como lógica tras la cosecha de votos obtenida por Pullaro en la PASO, donde quedó segundo, muy cerca de Carolina Losada. El exministro de Seguridad durante la gobernación de Miguel Lifschitz comienza así a desandar el camino para modelar su candidatura en 2023, compitiendo por la UCR pero dentro de JxC.

El líder de UCR Evolución se llevó consigo diez miembros que hasta aquí tributaban al Frente Progresista, que quedó con 17 diputados. Cerca de Pullaro, que bautizó su bloque en línea con el partido que lidera Martín Losteau, dejan trascender que en las próximas semanas podrían sumar incluso más legisladores.

Lousteau se fortalece.

Aunque previsible, la decisión del dirigente radical no cayó bien en el socialismo. "Son decisiones que obedecen a una coyuntura política de un grupo que decidió participar en estas elecciones en dos frentes diferentes y que está planteando una estrategia diferente al 2023 al menos en la pública, y en función de eso define una identidad en la Cámara de Diputados", declaró a la prensa el presidente del bloque socialista en la Cámara baja provincial, Joaquín Blanco.

El socialismo no salió con los tapones de punta a criticar la decisión de Pullaro. En líneas generales, planteó que no la comparte, pero que la respeta. Las buenas formas son una salida elegante para aceptar la nueva coyuntura, pero también para construir un discurso amable con los votantes del ex ministro de Seguridad, que no encontrarán su cara en noviembre.

"Creemos que parte de los que eligieron a Pullaro no van a elegir a Carolina Losada y pueden acompañarnos a nosotros", reflexionan en el entorno de un espacio político que está en declive tras el fallecimiento de Lifschitz, en mayo. De cara a las próximas elecciones, la principal apuesta es meter dos diputados nacionales, un premio consuelo nada desdeñable a la luz de las circunstancias.

El líder del bloque UCR Evolución comienza ahora un camino que tiene un solo objetivo: ser candidato a gobernador en 2023. Para ello deberá aumentar su caudal político y convencer a todo el radicalismo que es la mejor alternativa para ganar la interna de JxC primero y vencer al peronismo después. La PASO le dio un fuerte espaldarazo, pero aún resta mucho camino para andar.

Será clave para Pullaro cómo manejar las alianzas dentro de la Legislatura, principal espacio opositor en Santa Fe. Allí tiene la primera minoría el Frente Progresista, que sigue conduciendo el socialismo. Inmediatamente después viene el bloque del radical. Más atrás quedan las tribus del justicialismo (con seis miembros) y las distintas vertientes de JxC (con cinco). Luego quedan once bancas que tributan a distintos espacios, desde movimientos “celestes” hasta la izquierda.