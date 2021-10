El insólito motivo por el que Victoria Tolosa Paz no aparece en los medios

Con la maquinaria de campaña arrancando casi a pleno para las elecciones de noviembre, se destaca la ausencia en los medios de comunicación de la primera candidata a diputada nacional del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, que está "resguardada" del ojo público por un insólito motivo.

Luego de la derrota en las PASO y el vendaval que se desató puertas adentro del oficialismo, Victoria Tolosa Paz tuvo escasísimas apariciones en público: apenas participación en actos oficiales del conurbano bonaerense, alguna que otra intervención en foros y congresos y contadísimas concurrencias a medios de comunicación. Esta inactividad representa un giro rotundo en comparación con la campaña de las primarias, cuando la dirigente platense se dejaba ver en cuanto evento ocurriera para explayarse sin inconvenientes.

Según explicó anoche el periodista Francisco Olivera en el canal LN+, este cambio se debe a la poca cercanía que todavía proyecta la candidata en el electorado de la provincia de Buenos Aires: "Antes de las PASO, la campaña del oficialismo era un caos. Todavía lo sigue siendo en parte, porque cuando miden a Victoria Tolosa Paz solo por su nombre, mide menos que la marca del Frente de Todos. Por eso no se la ve tanto en los medios".

Tal como se advierte desde que quedó oficializada en la lista oficialista, Victoria Tolosa Paz no logra calar hondo en el electorado bonaerense.

Una de las pocas apariciones de Victoria Tolosa Paz en los medios de comunicación fue para una entrevista el jueves pasado en el canal A24, cuando en un acto de sincericidio que no la favoreció demasiado admitió que "algunos errores cometidos en la gestión no los podemos revertir", y añadió: "Es cierto que en mis intervenciones yo ponía mucho énfasis en la necesidad de dinamizar y ganar velocidad en la recuperación económica. El crecimiento económico innegable de la Argentina claramente no se palpa dentro de los hogares, al mismo tiempo que se sienten las restricciones en términos del poder del salario que hoy está muy deteriorado".

Más adelante en declaraciones radiales, la candidata rectificó su desazón inicial y se mostró confiada en conseguir la victoria en los comicios generales: "En noviembre, por las condiciones climáticas y los niveles de avance de la inocuidad del pueblo, va a haber mayor participación. Y como dicen muchos vecinos, las PASO eran las PASO y ahora siento que la importante, como dicen en el barrio, es la de noviembre y creo que va a haber un nivel de votación mayor".