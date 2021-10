¿Por qué sigue vigente el sistema de turnos en los bancos?

El Gobierno nacional anunció el cese de restricciones en numerosas actividades y, principalmente, en aquellas que tienen grandes aforos. De esta forma, ya son pocas los rubros que requieren de permisos o regulación de asistentes. Es por ello que en las últimas semanas se puso en discusión la continuidad del sistema de turnos en los bancos. ¿Cuál es el panorama para regresar al esquema presencial?

En diálogo con MDZ, Sergio Giménez, secretario general de la Asociación Bancaria Mendoza, contó cuál es la situación de la provincia -en especial en pueblos alejados de la ciudad- y qué cambios podrían anunciarse en los próximas semanas.

"El fin de semana vimos que en un partido de fútbol hubo 40 mil personas y al día siguiente un usuario tiene que pedir un turno en el banco para poder asistir", sostuvo.

En relación al poder de decisión, es el Banco Central (BCRA) quien decidirá sobre un posible cambio en este sistema. Por eso manifestó que el organismo "tiene que que darle importancia a los usuarios y no a la comodidad de lo banqueros".

Sergio Giménez es sumamente cercano a Palazzo, de origen mendocino.

"En Mendoza, no dejamos de salir de la lógica capitalina. Fuera de la ciudad es necesario. En Rivadavia, San Martín, Junín, etc., la realidad no es la misma. En el interior es una necesidad. Incluso, en algunas localidades pequeñas hay gente que se dedica a cobrar $100 por sacar los turnos", indicó el referente.

Y agregó: "Entendemos que están dadas las condiciones para que se vuelva a un esquema prepandemia. Con los cuidados necesarios. Está bien lo que se puso en marcha por la pandemia, pero hay que dejarle al cliente la decisión de que si se sintió cómodo que lo siga usando si quiere".

Asimismo, Giménez contó que Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria a nivel nacional y candidato a diputado nacional, se reunirá durante el día de hoy con Miguel Pesce, presidente del Banco Central. "La decisión la tiene el BCRA. Habrá que ver qué resulta de esta reunión. Pero creo que tenemos que estar en sintonía con lo que está sucediendo con la realidad. Me parece que el sistema financiero que se tiene que acoplar", afirmó.

La encuesta que refleja la necesidad de abolición del sistema

Una reciente encuesta difundida por la firma Oh Panel acerca del regreso a la "normalidad" en el sistema bancario, detalló que el 83% de las personas esperan que vuelva la atención en sucursales sin necesidad de solicitar un turno.

Por otro lado, el sondeo muestra que el 65% de los encuestados consideran que -con las medidas sanitarias correspondientes- el banco no es un lugar con riesgo de contagio.

Contrariamente a lo mencionado, un trabajador de alto rango de un banco de primera línea le dijo a MDZ que "la realidad es que el sistema de turnos llegó para quedarse. No quieren flexibilizarlo porque la gente va a ir mañana a sacar dólares".

Y añadió: "Los turnos los maneja el Banco Central en cada banco. Cuando pedís un turno estás accediendo a un sistema integrado que regula a los bancos. Nosotros por debajo de la mesa hacemos pasar a los clientes, pero se le dificulta a aquellos que no son clientes".