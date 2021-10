Milei volvió a dar clase de economía y vinculó a la inflación con la política

El economista y candidato porteño a diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, dio su segunda clase abierta de economía como parte de su campaña para las elecciones generales. Esta vez, en el Parque Centenario, el referente liberal dio cátedra sobre la inflación, su origen y las consecuencias que traen en el bolsillo de los argentinos. Esta es una de las problemáticas más acuciantes de la actualidad y lleva décadas sin resolverse.

En primer lugar, el economista analizó a la inflación bajo la óptica de las diferentes escuelas económicas, de las cuales luego resaltó la concepción propia de su doctrina económica: “La inflación es siempre, y en todo lugar, un fenómeno monetario”.

A su vez, el candidato a diputado marcó que “la inflación es funcional a la casta política porque les permite gastar más a los políticos para mantener todo su circo. Nosotros ya sabemos del curro que tienen ellos, conocemos que nos afanan el bolsillo y quieren ir en detrimento de nuestro poder de compra”.

Asimismo, distinguió el carácter fuertemente moral que conlleva realizar políticas que favorecen la emisión monetaria y fomenten, a su vez, la suba indiscriminada de precios: “Lo bueno es que la gente se está despertando y ya sabe que la inflación es una estafa y un robo de nuestro esfuerzo. Es un impuesto completamente inmoral que le caga la vida a todos los argentinos de bien y sirve sólo para financiar su curro”.

“Nosotros, desde La Libertad Avanza, no les vamos a proponer las mismas recetas de siempre. No somos unos ladrones, no procuramos financiarnos. Queremos que la gente aprenda a pescar, la clase política solo te quiere dar el pescado”, manifestó.

Por último, Milei dio sus palabras finales alentando a continuar “esta revolución que va a permitir que la gente pueda vivir de lo que haga. Que la caridad dependa de uno mismo, así tiene más valor”. Y agregó: “Si la caridad se hace a punto de pistola no es caridad”. En el encuentro estuvieron presentes los dos principales candidatos a la Legislatura porteña, Ramiro Marra, youtuber financiero, y Lucía Montenegro.