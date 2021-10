La prueba de fuego que Juntos por el Cambio rendirá mañana en Córdoba con la presencia de sus referentes

Un lanzamiento nacional. Así puede leerse la foto que mostrará Juntos por el Cambio (JxC) este jueves en Córdoba. El tándem Luis Juez- Rodrigo de Loredo será el principal anfitrión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el senador nacional Martín Lousteau ,y el diputado nacional y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo.

Una imagen de unidad que sirve para terminar de saldar los efectos de la interna del 12 de septiembre a nivel local. Y además opera como un gesto -estiman- para exportar a todo el país donde las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) también dejaron heridos. Solo como dato, en JxC hubo competencia en 17 distritos.

“En cierta medida, que vengan todos los referentes nacionales deja a todos los sectores conformes”, apuntó uno de los organizadores del desembarco de este jueves, previsto para las 10 de la mañana en la zona del Parque Sarmiento. Traducido: socializar el palco hace que nadie pueda colgarse de la victoria.

El lunes por la tarde, los principales armadores de la campaña de JxC en Córdoba se reunieron en Buenos Aires para ultimar detalles del lanzamiento. El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer (UCR); el candidato a diputado nacional, Oscar Agost Carreño (PRO) y una de las manos derechas de Juez, Walter Nostrala, pulieron la agenda del jueves y acordaron la estrategia y el mensaje con el comando nacional.

Estrategia

“La versión más fuerte de Cambiemos” fue la frase que acuñaron Juez y De Loredo para imponerse sobre las candidaturas del diputado nacional, Mario Negri, y el exministro de Turismo, Gustavo Santos. Ahora tendrán un nuevo leitmotiv. No quieren que haya heridos y buscan un mensaje que llegue directo a la gente.

El candidato a senador Luis Juez.

“La única fuerza para decir basta son vos”, es una de las frases que se baraja en el comando de campaña para instalar de cara a las generales. Tiene todos los componentes que buscan: unidad y diferenciación clara con el Gobierno nacional. Además incorporarán otros ejes discursivos: escuchar y resolver los problemas de la gente.

Precisamente ese segmento -el no kirchnerista- es el que busca reforzar el peronismo de Juan Schiaretti, que la semana pasada relanzó la campaña de Hacemos por Córdoba (HxC) de cara a noviembre. En los últimos días el gobernador cordobés profundizó su mensaje contrario a la Casa Rosada y buscó reuniones con aliados estratégicos como la Mesa de Enlace para mostrar la autonomía del peronismo cordobés. Además el martes sus cuatro diputados no dieron quórum en la Cámara Baja.

Estos movimientos del PJ cordobés hacen que JXC Córdoba tenga que llevar una campaña más fuerte que en otras provincias, donde no compite por el mismo electorado. “Tenemos que mover el avispero, no podemos importar una campaña enlatada reconoce”, un dirigente muy comprometido con la organización.

“¿Qué mejor que un ‘Juez’ para hacerle frente a Cristina en el Senado? A mí no me van a atropellar. Soy el único ‘Juez’ sin remoción”, reforzó el lunes por la noche el candidato a senador de JxC en TN. Ese slogan se repetirá. Muchos señalan la capacidad que puede tener el actual diputado de irritar a la vicepresidente como una ventaja para sumar sobre el electorado refractario a la Casa Rosada.

Conquistar el sexto diputado nacional es el objetivo de Cambiemos (o por lo menos la expectativa que mantiene el entusiasmo). En los comandos de campaña hacen cálculos para ver cuánto tienen que crecer y cuántos electores deben abandonar la apatía y lograr un resultado histórico. Pero por ahora es improbable.

Fotos y agenda

Finalmente Juez y De Loredo tendrán su foto con Rodríguez Larreta. Atrás quedaron aquellos pósters que ambos lucieron con picardía y sin autorización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) días antes de las PASO. Aquella jugada generó molestia en el entorno de Negri y Santos, que contaban con el favor del expresidente, Mauricio Macri. Vistos los rindes electorales, Córdoba parece haber olvidado aquella predileción que tenía por el exmandatario.

En el acto del jueves De Loredo reforzará su vínculo generacional con Lousteau. Y Cornejo también se sumará al palco como un contrapeso en la interna de la coalición. Para Rodríguez Larreta será su primera visita de campaña como protagonista estelar en Córdoba.

La agenda del jefe de gobierno porteño es acotadísima y está medida al milímetro. Llegará a primera hora a Córdoba. Luego tendrá una foto con los dirigentes del PRO local – incluye a todos los sectores aún sentidos por el resultado de la interna-. Luego un café con Juez, De Loredo, Negri y Santos. Una caminata rápida por Nueva Córdoba. Paso seguido, el baño de masas, conferencia de prensa y regreso a CABA al mediodía.

Esta vez la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no estará en la foto central. La imagen de unidad de hace dos semanas, donde quedó saldada la pretensión de Santos de ascender en el orden de la lista, fue la primera visita de la presidenta del PRO con vistas a noviembre. En lo que queda de la campaña se sumará un par de veces más pero no en la Capital sino en puntos de frontera (ciudades en los límites de la provincia), anticiparon.

En el tintero quedó la idea de una mega gira de los candidatos por las cuatro principales ciudades de Córdoba. Un rally de 24 horas que arrancarían en Córdoba Capital, seguiría por Río Cuarto, pasaría por Villa María y llegaría a San Francisco.