Postergan la declaración de otro empresario arrepentido de la Causa Cuadernos en el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez

El Tribunal Oral Federal 2 resolvió postergar la declaración testimonial del titular de ESUCO en el marco de la audiencia prevista para este martes del debate que se le sigue a Cristina Fernández de Kirchner, a Julio de Vido, Lázaro Báez y otros por el presunto redireccionamiento de la Obra Pública en la provincia de Santa Cruz a favor de Austral Construcciones.

El abogado del empresario se comunicó vía correo electrónico con el tribunal donde envió un escrito firmado por el testigo solicitando, además de otras manifestaciones, “que la declaración sea brindada desde su domicilio personal en atención a las dolencias físicas y de salud que posee y la edad avanzada que registra”.

Cerca del final de la audiencia de este lunes, donde a lo largo de poco más de tres horas, el extitular de la Cámara Argentina de la Construcción declaró como testigo, se dio lectura al pedido de Wagner.

En el escrito, el empresario aseguró no tener reparo alguno de declarar de forma presencial, pero “probablemente voy a requerir una postergación y la posibilidad de brindar testimonio en forma remota, pedido sustentado en razón de mi edad, por los problema de salud que atravieso. Hago saber que de al menos cuatro años ante la aparición de síntomas como olvidos recurrentes, me llevarían a estudios específicos que se tradujeron en un diagnóstico de deterioro cognitivo leve. Naturalmente repercute en mi ánimo porque tuve que tomar medicación psiquiátrica y actualmente me hallo bajo tratamiento farmacológico tanto en la fase neurológica como en la fase psiquiátrica por angustia y depresión. Esto de ninguna forma conlleva un impedimento para cumplir con mi deber cívico. Simplemente necesito tiempo para ordenar mis asuntos y colaborar de manera productiva ya que a modo de ejemplo, cuando hice consulta médica con geriatra, confundí el año actual con el anterior”... “Que como fundamento de lo expuesto acompaño un estudio realizado en el Instituto de Neurología Cognitiva en 2017 y certificados del psiquiatra y los últimos estudios cognitivos realizados el 16 de septiembre en el Hospital Italiano, firmados por los respectivos profesionales”, agrega.

Por su parte, el Presidente del TOF2, Jorge Gorini, sometió a consideración del resto de las partes que Wagner declarase desde su domicilio. La única objeción al planteo vino de la mano del fiscal Diego Luciani, quien sustentó su oposición “hasta tanto no se verifiquen las circunstancias apuntadas por el testigo puesto a que considera fundamental la presencia del citado ante el tribunal y que su declaración sea controlada por el tribunal”. Los dichos de Luciani fueron secundados por el representante de la Oficina Anticorrupción.

Asimismo la defensa de Carlos Kirchner propuso el diferimiento de la testimonial prevista para esta jornada y que se haga un estudio para verificar en qué condiciones de sus facultades mentales se encuentra Wagner. En el planteo coincidieron los abogados de los ex titulares de Vialidad Raul Santibañez y Nelson Periotti. Al consenso se sumó la fiscalía y los representantes de Lázaro Báez, Julio de Vido y otros.

Finalmente, el juez Gorini propuso que alguno de los secretarios del Tribunal se constituya en el domicilio de Wagner para estar presente en el momento que preste su declaración y asegurar la legalidad del acto .Se espera que el magistrado junto a sus pares, Andres Basso y Rodrigo Gimenez Uriburu, definan lo anterior durante la jornada y hasta que todas las partes tomen conocimiento suficiente del la comunicación que en su momento realizo el empresario.

Recordemos que ayer declaró finalmente quien fuera Titular de la Cámara de la Construcción en el período 2015/2016, Juan Chediack luego de haber pedido no declarar y que el Tribunal lo rechazara y manifestó ante el tribunal "No hemos recibido de nuestros asociados, menos cuando fui presidente y anteriormente tampoco, alguna denuncia ni información alguna respecto de irregularidades en la provincia de Santa Cruz".

Por último, afirmó_ "Amerita que todas las partes sepan que nuestra empresa no participó de ninguna licitación en la provincia de Santa Cruz, por lo cual carecemos de información cierta, confiable y fidedigna de los hechos que pudieran haber pasado"