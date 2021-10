Patricia Bullrich le respondió a Alberto Fernández con una frase de Máximo Kirchner

La titular del PRO, Patricia Bullrich, aseguró que no se retractará ante el presidente Alberto Fernández por haber dicho que el Gobierno nacional le pidió "retornos" al laboratorio Pfizer en el marco de las negociaciones para la compra de vacunas contra el coronavirus, y para ello citó una conocida frase que Máximo Kirchner dijo durante un discurso en el Congreso.

En mayo pasado, Patricia Bullrich aseguró en declaraciones televisivas que la demora del acuerdo entre el Gobierno argentino y Pfizer se debía a que el Ejecutivo le había sugerido a representantes de la farmaceútica estadounidense un presunto "retorno" para concretar las negociaciones. Sin embargo, un mes después Alberto Fernández interpuso una demanda judicial contra la exministra y reclamó el pago de 100 millones de pesos en concepto de daño moral.

"Los argentinos sufrimos mucho por no haber tenido a tiempo la vacuna. Hay argentinos y chicos que todavía no aprendieron a leer porque las escuelas estaban cerradas porque no tuvimos esas 13 millones de vacunas; hay argentinos que se quedaron sin trabajo y están en la miseria y otros tuvieron que cerrar sus negocios", explicó Patricia Bullrich anoche en declaraciones al programa La Cornisa, del canal LN+.

En ese sentido, la dirigente opositora se preguntó: "¿De qué me voy a retractar? ¿De proteger a la sociedad, que debería haber tenido esto? ¿De un Máximo Kirchner que dijo 'nosotros no queremos una vacuna norteamericana' y que al final la tuvieron que terminar comprando?", recordando así parte del polémico discurso del hijo de Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso a propósito del escándalo con Pfizer y las demoras en la compra de vacunas a laboratorios estadounidenses.

"Ese día, el 23 de mayo de 2021, se dijo la verdad que logró destrabar algo que para la sociedad argentina fue muy importante: poder tener muchas más vacunas de las que había. Se aceptó la vacuna Moderna, que hasta ese momento no se había aceptado, y se compró Pfizer", esgrimió Bullrich sobre las consecuencias de sus declaraciones.

Por otro lado, la presidenta del PRO habló sobre la crisis que atraviesa el Frente de Todos tras su derrota en las PASO del mes pasado y la conflictiva relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner: "Ella intentó poner como presidente a alguien que la insultó hasta decirle 'asesina' para tratar de sacarse de encima las causas judiciales, y él le vendió que tenía la capacidad de decirle a la Corte Suprema que instalara la idea del lawfare. Pero Alberto Fernández nunca se puso el traje de presidente".

Asimismo, Patricia Bullrich analizó la estrategia del oficialismo para los comicios generales de noviembre, y sostuvo que "el Gobierno trata de asustar" a la ciudadanía haciéndoles creer que "volvemos al mito sobre que si el peronismo no puede gobernar te traba la gobernabilidad y si no puede ganar las elecciones con los votos, te los gana con el fraude".

"Después del 14 de noviembre van a tener que pensar seriamente qué harán los próximos dos años. Les estamos haciendo el favor de ser una oposición tranquila, ahora vamos a ganar las elecciones y demostrar qué quiere la sociedad argentina", manifestó.