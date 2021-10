Máximo Kirchner le pegó al FMI y a Mauricio Macri por la deuda

Máximo Kirchner, jefe del bloque del Frente de Todos (FdT) en Diputados aseguró que la Argentina necesita que el Fondo Monetario Internacional (FMI) cambie su mirada respecto a Argentina para que permita que el país tenga "el mayor tiempo posible" para pagar su deuda. Al mismo tiempo acusó a Mauricio Macri por "habernos devuelto a una discusión que habíamos saldado en 2005".

Kirchner argumentó que "es importante que el organismo internacional cambie su mirada y le brinde a los argentinos y argentinas el mayor tiempo posible" para abonar el "enorme" endeudamiento que "contrajo Macri". A su vez, pidió a la dirigencia "dar ese debate con madurez".

En una entrevista radial, agregó que "la política de desendeudamiento que se continuó hasta diciembre de 2015 es muy importante porque es la que permite destinar recursos a nuestros ciudadanos y eso genera, si se gestiona bien, mayor calidad de vida, no sólo materiales sino a la hora de pensar en invertir en educación, vivienda, cloacas, impacta en todo". Luego sostuvo que esa política "permitió que el FMI no fuera más acreedor de Argentina y no tenga más injerencia en sus políticas públicas".

"Ese ha sido uno de los grandes daños del macrismo. Nos ha devuelto a una discusión que habíamos saldado en 2005, que es la de que el FMI no era más acreedor de la Argentina y no tenía más injerencia en sus políticas", aseguró. Posteriormente, agregó, "la Argentina necesita tiempo para afrontar la enorme deuda que contrajo Macri y que, además, dilapidó".

Luego apuntó que el organismo dejó de lado alguno de sus criterios para proceder a darle el auxilio financiero al gobierno de Mauricio Macri. "Necesitamos un cambio de mirada del Fondo Monetario para contar con la mayor cantidad de tiempo posible, y que pueden alejarse un poco de las reglas, porque a la hora de prestar no cumplieron con las mismas", dijo Kirchner. "Entonces, cuando se ponen tan reglamentistas, uno piensa que hubiera sido bueno que lo hicieran a la hora de prestarle plata a la Argentina", analizó.

Por último, argumentó que la negociación con el FMI debe darse como "una discusión que hay que dar con la mayor madurez. Necesitamos saber qué piensa la otra fuerza política mayoritaria porque no son solo parte activa de la Argentina sino que fueron ellos los que tomaron esta deuda", finalizó, refiriéndose a la oposición.