La tremenda chicana de Elisa Carrió contra Gerardo Morales

Elisa Carrió se refirió en forma irónica a la fallida indagatoria de Mauricio Macri en la justicia federal de Dolores y aseguró que el trámite fue "exitoso" porque "demostró la absoluta subjetividad, incapacidad e incompetencia" del juez Martín Bava. Además chicaneó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que cuestionó la convocatoria de militantes y legisladores del PRO para acompañar al expresidente, al recordarle que había tenido el mismo apoyo cuando era "presionado" por Milagro Sala.

Al ser consultada anoche en el programa La Trama del Poder, del canal LN+, sobre su ausencia en la caravana que acompañó a Mauricio Macri, Elisa Carrió respondió con un chiste y lo atribuyó al clima: "Con 40 grados yo no voy a ningún lado. Soy chaqueña y viví con 50 grados, a mí no hay papa que me movilice con este calor".

De todas formas, resaltó su buena relación con el exmandatario, con quien había hablado horas antes por teléfono: "Siempre estamos de amigos. Le dije ‘me parece que esa indagatoria fue un éxito’ y que 'el velorio de mi papá también fue un éxito porque había muchísima gente'".

Para la líder de la Coalición Cívica, el hecho que se haya suspendido la indagatoria por un error del magistrado subrogante Martín Bava "demostró la absoluta subjetividad, incapacidad e incompetencia de un juez hiper kirchnerista que comete irregularidades siempre", y puso como ejemplo un intento de atentado contra suyo en la localidad de Azul, donde Bava "no hizo nada".

Gerardo Morales: "No me parece que en espejo hagamos lo que hacía el kirchnerismo, porque parece que somos iguales".

Por otro lado, Elisa Carrió opinó sobre las declaraciones de Gerardo Morales, que había criticado la convocatoria de sectores del macrismo para acompañar a Macri y lo comparaba con los actos de Cristina Fernández de Kirchner en Comodoro Py. "Está viejo, Gerardo. ¿Qué le pasó? Ahora cuando hay campaña electoral todos se quedan embarazados y yo con la menopausia no puedo. Muchas veces se acompañó a Gerardo Morales por la presión de Milagro Sala. A veces se tiene mala memoria", ironizó la exdiputada.

Incluso fue más allá y se metió en la interna de la Unión Cívica Radical, volviendo a referirse indirectamente a Facundo Manes, al cual ya había criticado duramente en otras oportunidades: "En vez de hablar que vuelve el radicalismo, habría que decir que vuelve la decencia. Cada uno de los que quieren ser candidatos a presidente deben demostrar que son decentes".