El alarmante futuro que anticipa la encuesta que entierra al kirchnerismo

La última encuesta dada a conocer por Giacobbe y Asociados traza un panorama complejo para el Frente de Todos pero también marca el pesimismo que existe en la ciudadanía respecto a la situación económica. La enorme mayoría de los encuestados anticipa que el 2022 será un año con menos trabajo, más pobreza y una inflación aún mayor.

En lo que respecta al oficialismo, la encuesta vuelve a mostrar una nueva caída de la imagen de Alberto Fernández pero además de ello pone en riesgo el poder político de Cristina Fernández de Kirchner. Incluso, pone en crisis a todo el kirchnerismo si el resultado nacional deja al Frente de Todos por debajo de los 30 puntos.

"Nuestra pregunta '¿cuál es su posición respecto del Frente de Todos?' ha sido, hasta ahora, muy importante para medir los valores del oficialismo en todo el país. En Julio daba 30% 'Quiero que el FdT gane las elecciones', y resultó exactamente esa cifra. Luego de las elecciones PASO bajó a 25%, y ahora vuelve a bajar dos puntos", explica en su análisis Jorge Giacobbe y de allí desprende dos conclusiones.

La primera es que la derrota en las elecciones generales obligará a repensar la continuidad del Frente de Todos como coalición. Pero para Giacobbe el nivel de crisis no será igual si se supera el 30% del electorado o si no se llega a esa cifra y asegura que si ese objetivo no se cumple la figura de Cristina Fernández de Kirchner se desmoronará definitivamente.

"Treinta por ciento del electorado es una frontera importante. Si el Frente de Todos resulta estar en ese número, o apenas por encima, entonces tendremos que hablar de la disolución del Frente de Todos, es decir, el desarme del chamuyo del peronismo unido invencible, de los votos de Massa, los de Alberto, y todo eso", sostiene Jorge Daniel Giacobbe. "Pero si el Frente de Todos está por debajo de los treinta puntos electorales nacionales, entonces vamos a tener que hablar de la posible disolución de la mismísima Cristina Fernández de Kirchner", dispara como conclusión.

Tanto la imagen de Alberto Fernández como la de Cristina Fernández de Kirchner vienen en una caída sostenida mientras que crecen referentes de Juntos por el Cambio como Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Pero los números generales muestran que lo que prima hoy es un rechazo al Frente de Todos más que un apoyo a Cambiemos.

El 67% de los encuestados quiere que el kirchnerismo pierda las elecciones del 14 de noviembre, pero solo el 48% quiere que se imponga Juntos por el Cambio.

Panorama desolador

Pero los datos más alarmantes del trabajo de Giacobbe y Asociados no tienen que ver directamente con los partidos políticos sino con las sensaciones de la ciudadanía de cara al futuro. El sondeo deja claro que los argentinos esperan un 2022 más difícil que el corriente año.

"¿Qué cree que sucederá durante el 2022 con el desempleo?" fue la pregunta y la respuesta fue contundente. El 61,1% dijo que habrá menos trabajo. Algo similar ocurre al preguntar por la inflación.

"¿Qué cree que sucederá durante el 2022 con la inflación?", le consultaron a 2500 ciudadanos del AMBA y el el 71,2% dijo que la inflación va a ser a mayor que en 2021.

Pero fue aún más categórico el pesimismo ya que el 74,1% dijo que habrá más pobres en el 2022.