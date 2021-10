Indagatoria: familiares de las víctimas dudan de lo que declarará Mauricio Macri

La madre de uno de los tripulantes del ARA San Juan, Luisa Rodríguez, aseguró hoy que no cree que el expresidente Mauricio Macri “vaya a decir la verdad” en la causa que se tramita en Dolores por espionaje ilegal a los familiares del submarino y calificó de “desastrosa” la movilización convocada desde Juntos por el Cambio para dar apoyo al exmandatario.



Macri está citado a declaración indagatoria este mediodía en el juzgado de Martín Bava en la causa en la que se investigan maniobras de espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, el submarino hundido en noviembre de 2017.



En declaraciones a radio Nacional, Luisa Rodríguez -madre de Ricardo Alfaro Rodríguez, uno de los tripulantes del ARA San Juan- expresó que siente “agradecimiento porque este hombre va a indagatoria" y agregó: "Ojalá que declare, porque yo tengo mucho dolor y angustia por todo esto”.



“Pasaron casi cuatro años y la causa (por el hundimiento del submarino) está quieta, y la justicia en nuestro país es perversa; nosotros prácticamente no hemos sido escuchados y todo ha sido con un ocultamiento de hechos para entorpecer la causa”, afirmó.



Sobre la causa específica de espionaje, por la cual hoy fue citado a indagatoria Macri, indicó que los familiares sienten "mucho dolor con eso, y se lo digo a Cambiemos; mucho dolor porque nosotros nunca levantamos una bandera política, sólo la celeste y blanca".



"Además, me parece absolutamente desastroso que se estén movilizando en colectivos a la gente a Dolores para ir en su apoyo”, dijo la mujer en relación a la manifestación de apoyo convocada por algunos dirigentes del PRO para las 11 en la Plaza Castelli de Dolores.



Por último, indicó que espera que Macri “diga la verdad, pero conociendo el tema yo creo que mienten tanto, y es tan mentiroso y tan perverso que yo creo que no va a decir la verdad, pero ojalá que declare”.