El acto de Facundo Manes y la fractura radical que amenaza el futuro de Juntos

La excusa es recordar un nuevo aniversario del 30 de octubre de 1983, fecha clave de la Democracia Argentina y especialmente para la Unión Cívica Radical, que reivindica el triunfo de Raúl Alfonsín, pero la razón es marcar un claro mensaje interno que empieza con un acto de los boina blanca bonaerenses en el microestadio de Ferrocarril Oeste.

Allí, con la estrella de Facundo Manes como guía, el presidente del Comité Provincia, Maximiliano Abad y su vice, Erica Revilla, serán los tres únicos oradores de un acto donde todo parece un mensaje interno de cara a la elección de autoridades partidarias nacional, donde reaparece la discusión iniciada en Gualeguaychú pero con otros reacomodamientos.

Por eso no es extraño que los porteños Martín Lousteau y Martín Tetaz no sean de la partida y Manes y los suyos sí tengan el apoyo de Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, que quedó en medio de una dura discusión interna por el apoyo que le brindó después que Patricia Bullrich lo destratara, al expresidente Mauricio Macri, quien hoy no pudo declarar en Dolores por el juicio en que se lo investiga por un presunto espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan.

Hoy los radicales tienen dos posturas claramente diferenciadas. Por un lado los que acompañan la estrategia de Horacio Rodríguez Larreta, que creen que todo se puede resolver a través de una gran PASO opositora en 2023, donde se definan las duplas presidenciales y las candidaturas de las principales gobernaciones, y la otra que se muestra más distante y actualizan el debate de Gualeguaychú en 2015, cuando se discutió la alianza o no con el PRO o con Sergio Massa y su Frente Renovador.

Entre los que prefieren, lo primero están los porteños Lousteau y Tetaz, más Alfredo Cornejo y Rodrigo De Loredo, de Córdoba, entre otros. En el segundo está fijo Morales, quien a su vez fue el que más fuerte apoyó a Manes en las PASO contra Diego Santilli.

Los radicales bonaerenses vienen trazando una relación directa con Joaquín De la Torre y Jorge Macri, los máximos referentes del Peronismo Republicano y el PRO bonaerense. "Esto puede provocar múltiples situaciones en el futuro, aunque sí cada vez queda más claro es que no habrá una lista pura ni del PRO ni Radical. Todo se puede combinar", relató un intendente que no participa de este tipo de negociaciones pero tiene una gravitante presencia territorial y política.

En lo que sí coinciden Manes con Morales es en su claro discurso anti PRO macrista, y en el caso del jujeño, también lo incluye al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con quien pretende competir, en PASO o no, por la presidencia de 2023.