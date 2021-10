Comienzan los alegatos de las defensas en el juicio contra Cristóbal López, Fabián de Sousa y Ricardo Echegaray.

El abogado Martin Arias Duval dará inicio esta tarde los alegatos de las defensas en el juicio donde los empresarios Fabián De Sousa y Cristóbal López y el extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, están acusados de ser partícipes necesarios y coautor respectivamente en la defraudación al estado a través “del otorgamiento irregular de facilidades de pago al impuesto a la transferencia de combustibles líquidos a favor de Oil Combustibles”.

Para ello, Fernando Machado Pelloni, presidente del Tribunal Oral Federal 3 accedió al pedido de Arias Duval de hacer uso del mismo tiempo que la fiscalía (2 semanas) a fin de realizar su presentación. No obstante adelantó que su alocución con la que busca la absolución de Ricardo Echegaray no se extenderá más de dos jornadas, por lo que se espera concluya el 4 de noviembre para luego darle paso a las defensas de Fabián de Sousa y Cristóbal López .

En la última jornada el fiscal Juan Patricio García Elorrio concluyó su exposición donde sostuvo la culpabilidad de López, De Sousa y Echegaray y en esa línea, al borde de cumplirse las dos horas y quince minutos de la cuarta audiencia, el representante del Ministerio Público pidió las penas de 4 años y 8 meses de prisión para el extitular de la AFIP y 4 años y 4 meses para los empresarios.

No se descarta que la defensa de Echegaray tome en cuenta el desistimiento de la AFIP como querellante y actor civil del debate a la hora de rebatir del pedido de condena de García Elorrio. En otra línea, las noticias para Fabián de Sousa no son buenas. Esta semana la Justicia ejecutó una demanda fiscal promovida por el organismo que encabeza Mercedes Marco del Pont por no saldar una deuda adquirida en concepto del impuesto solidario por un monto que roza los 17 millones de pesos. A esto se le debe sumar los intereses resarcitorios y punitorios. En consecuencia, el juez Federal Elías Alfredo Tapia decretó un embargo preventivo sobre el monto en reclamo, más 15% del total por intereses y costas.

No obstante, los empresarios sumaron en las últimas horas un valiosísimo punto en la Justicia a través de la Cámara Federal de Casación Penal que decidió apartar al juez y titular de ese cuerpo, Gustavo Hornos, para intervenir en el expediente por presuntas presiones al Grupo Indalo durante el Gobierno de Mauricio Macri, en manos de la jueza María Romilda Servini.