Sin Rodolfo Suarez ni Larreta, Alberto Fernández se reunió con los gobernadores por el control de precios

Alberto Fernández mantuvo una reunión con funcionarios del Gobierno y la idea era que estuvieran todos los gobernadores. La misma tenía como objetivo lograr adhesiones para controlar los precios en supermercados y almacenes de todo el país. Rodolfo Suarez, gobernador de Mendoza, y Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, entre otros, fueron los grandes ausentes.

Juan Manzur, jefe de Gabinete de la Nación, Eduardo "Wado" de Pedro, ministro del Interior, fueron los encargados de organizar el acto que no terminó saliendo como ellos esperaban. Recordamos que Roberto Feletti, secretario de Comercio, fue el impulsor del plan del congelamiento de precios en más de 1.400 productos por 90 días.

"El presidente nos encomendó tanto a mí como al ministro coordinar las políticas de precios junto a las provincias para defender el bolsillo de las familias argentinas", indicó Manzur

Horacio Rodríguez Larreta y Rodolfo Suarez, los grandes ausentes.

Otros de los gobernadores que no asistieron fueron Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Juan Schiaretti (Córdoba). Igualmente ambos enviaron a otros funcionarios para que digan presente. Jujuy y Corrientes tampoco se sumaron.

Horacio Rodríguez Larreta anteriormente había criticado esta medida impulsada por el Gobierno: "No sé cuál es la política económica del Gobierno, que hace gala de no tener un plan. El control de precios no sirve para bajar la inflación a mediano plazo. Tropezamos con la misma piedra".

Por su parte, Feletti afirmó ayer que el cumplimiento del congelamiento de precios se sitúa por "arriba del 70%".