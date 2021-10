Néstor Pitrola: "Victoria Tolosa Paz y el Frente de Todos nos llevan al juego del calamar"

El candidato a diputado nacional en tercer lugar del Frente de Izquierda y los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, Néstor Pitrola, consideró que el Frente de Todos “empezó el ajuste mucho antes que existiera la pandemia, cuando congeló el ingreso de los jubilados y pensionados”.

En diálogo con MDZ, Pitrola descree que un porcentaje de los votantes que participó de las PASO y votó en favor de su fuerza pudiera ir, en las elecciones generales, para el Frente de Todos ante el temor de que “triunfe la derecha”.

“Realmente no lo veo. Esa situación que vos describís se produce en las elecciones ejecutivas, pero no en las legislativas”, señaló.

Pero en el debate hubo más de una oportunidad en la que Victoria Tolosa Paz y Nicolás Del Caño coincidieron en sus respectivos planteos…

No es así y Nicolás lo dejó bien en claro. Los otros candidatos son los responsables de los padecimientos de los trabajadores, de los jubilados y de los pensionados y también serán partícipes de lo que viene después con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Todos son agentes directos del capital financiero. Y en el debate Nicolás denunció que el problema no fue la pandemia, sino el ajuste que se hizo durante la pandemia, el robo que se le hizo a los jubilados con la movilidad no se hizo con la pandemia sino mucho antes.

Encima Tolosa Paz pide superpoderes para la bonaerense con todas las implicancias que esto tiene, porque la bonaerense es la encargada de los encubrimientos más aberrantes que en materia de seguridad sufre la Provincia.

Si te puedo aceptar que Tolosa Paz acepta cuestiones que nosotros planteamos, pero eso es una hipocresía absoluta y aberrante.

En un momento, la “juventud maravillosa” se enamoró del kirchnerismo y se alejó de la izquierda. Pero esto se recompuso en las PASO… ¿Cómo harán para retener el voto en las próximas elecciones? ¿No puede haber un discurso anti derecha que termine volviendo al Frente de Todos en desmedro de ustedes?

No estoy viendo gente que esté pensando en modificar su voto ahora. Quizás se vea con más nitidez en las elecciones ejecutivas, donde quizás se vota por un candidato. Las reivindicaciones de los trabajadores la planteamos nosotros, la lucha por la continuidad de la ola verde la mantendremos nosotros, y no el gobierno que puso como jefe de gabinete a un oligarca del PJ, con socios empresariales que ha fugado capitales y es de la extrema Opus Dei.

Además con Manzur vino a este gabinete Aníbal Fernández, quien estuvo en la represión y muerte de Mariano Ferreyra. Creo que será al revés y las listas de izquierda que no superaron las PASO nos van a votar a nosotros. Encima creceremos entre los votantes del peronismo.

Ellos dicen que irán a buscar a la gente con planillas porque saben que no fue a votar pero siempre los votaron a ellos…

Eso es policíaco y clientelar. No me canso de plantear que la gente que no votó tomó esa decisión porque está harta. Nosotros no vamos a las casas con planillas sino con nuestra palabra y nosotros les decimos qué si ellos se quedan en las casas, ellos se quedan con la bronca y el impostor con el poder. Una verdadera variante antisistema somos nosotros, no el Facho de Milei (Javier), por ejemplo.

Tercera fuerza con piso consolidado. ¿Qué debe hacer la Izquierda para convencerme a mí, un verdadero burgués, de ir a votarlos en algún momento?

Es un proceso que también influye en nuestra propia fuerza y tiene que ver con la manera que nos comunicamos y nos expresamos. No vamos modificar nuestro planteo, nuestras ideas, sino que tenemos que mejorar nuestra inserción en los barrios, en las organizaciones barriales, sociales y laborales.

Salimos a luchar por una mejor y nueva escolaridad. Por un nuevo sistema laboral, con reducción de hora laboral para que más trabajadores puedan incorporarse al sistema formal de empleo. El empalme no sirve para nada, porque nadie toma a nadie si no lo necesita.

El Gobierno está impotente pero tiene un plan, que lo va a escribir el Fondo Monetario y nos pondrá un salvavidas de plomo.

Lo nuestro es seguir interrelacionándonos con las diferentes capas de la sociedad, siguiendo luchando en cada gremio docente, alimenticio o el sindicato del neumático entre tantos otros… El clasismo, la izquierda debe ir progresando y mostrando que somos las alternativas del futuro.