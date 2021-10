José Luis Espert insultó a Alberto Fernández y lo trató de...

El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, calificó al presidente Alberto Fernández de "impresentable" y "mamarracho" a raíz de sus continuas contradicciones y por las medidas tomadas en su gestión. Además trató al secretario de Comercio, Roberto Feletti, de "bruto" y "animal" por promover el congelamiento de precios.

"¡Qué presidente nos perdimos! El Fernández de 2013. Ese es otro al de ahora. Alberto Fernández es un impresentable y un mamarracho. No está a la altura de las circunstancias. Le queda grande el sillón de Rivadavia", expresó anoche José Luis Espert en el programa Mesa Chica, del canal LN+, luego de ver un video de hace ocho años en el que el ahora presidente se oponía vehementemente al congelamiento de precios dispuesto entonces por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Incluso, el economista liberal aseguró que a Fernández "solo le quedaba bien ser el operador de Néstor Kirchner, pero hasta ahí" y le cuestionó todas sus medidas de gestión: "Hay que ver los destrozos que hizo en la pandemia con los comercios, los laburantes, los jubilados y los chicos".

Siguiendo con la línea crítica, Espert se despachó también contra Roberto Feletti, quien horas antes se había despachado contra los empresarios por no adherirse al congelamiento de precios: "No puedo creer tanta brutalidad metida en un cuerpo humano. Cómo tanta animalidad puede entrar ahí".

Por otro lado, el candidato de Avanza Libertad advirtió sobre las consecuencias de no llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: "No le podés pagar al FMI si no tenés un acuerdo. Si se defaultea la deuda con el organismo, el país se prende fuego".