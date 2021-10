Una diputada del PRO desaconsejó la vacunación de niños tras un anuncio de Rodolfo Suarez

A través de su cuenta de Twitter el gobernador Rodolfo Suarez informó que ha quedado habilitada la inscripción para que menores de 3 a 11 años sin comorbilidades puedan vacunarse contra covid-19. El anuncio fue criticado públicamente por la diputada del PRO Hebe Casado, con quien Suarez ya ha reconocido que no se lleva bien.

"No recomiendo esta vacunación hasta existan evidencias científicas y aprobación internacional seria de Sinopharm para este grupo etario", disparó en las redes sociales Hebe Casado, quien además de ser legisladora es médica especialista en inmunología.

No es la primera vez que Casado sale al cruce del gobernador Rodolfo Suarez por medidas relacionadas al control de la pandemia. En el pasado criticó el toque de queda sanitario e incluso el uso de barbijo obligatorio.

La relación entre ambos no es buena al punto que en una entrevista Suarez reconoció que no se lleva bien con la legisladora de Cambia Mendoza. "En algún momento le he bloqueado el teléfono", reconoció el mandatario.

Casado tiene una banca en el bloque oficialista pero en las últimas PASO ocupó un lugar en la lista disidente Cambia YA. En campaña, desde ese espacio criticaron algunas decisiones del gobernador como ser candidato suplente a senador nacional tensionando la institucionalidad de la provincia al transgredir la prohibición que establece la Constitución Provincial. Finalmente, la Justicia le dio la razón a Suarez en ese tema.

Específicamente, esta vez Casado salió al cruce de la vacunación de menores entendiendo que las vacunas que se les van a aplicar aún no cuentan con los estudios correspondientes para garantizar su seguridad en niños.