Memorándum con Irán: la fiscalía también apeló el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner

El fiscal ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 8, Marcelo Colombo, apeló hoy la decisión de sobreseer a todos los imputados en la causa por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pidió revocar ese fallo y avanzar hacia el juicio.



La presentación de la fiscalía se sumó a las concretadas ayer por las querellas de DAIA y Familiares de Víctimas, ante lo cual la decisión del TOF8 será revisada ahora por la Cámara Federal de Casación Penal, informaron a Télam fuentes judiciales.



Colombo sostuvo que los sobreseimientos dictados a Cristina Fernández de Kirchner y otros imputados y el cierre de la causa que se abrió tras la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman en 2015, se resolvieron "arbitrariamente".



La resolución "resulta arbitraria porque clausura el caso sin atravesar la instancia de debate oral y público", consignó la fiscalía en el escrito de apelación.



Colombo sostuvo que se privó "a la sociedad en su conjunto -dado el tan público como innegable interés que este caso generó desde su comienzo- de que las evidencias que lo sustentaron durante la instrucción y las que posiblemente podrían haberse generado en cualquier sentido posible en el espacio propio de un debate oral, fueran públicamente ponderadas de cara a la sociedad”



También aludió a una "violación a las reglas del debido proceso penal" porque las querellas y fiscalía se vieron impedidas de "producir, controlar y valorar" prueba que debía ventilarse en un futuro juicio oral.



Colombo remarcó que durante tres años y medio se preparó el juicio, se ordenó prueba adicional y ahora "el Tribunal en pleno, sin ningún elemento de prueba nuevo" resolvió que el Memorándum "no era un instrumento idóneo o apto" para derivar en el levantamiento de las circulares rojas de captura internacional de Interpol a ciudadanos iraníes acusados en Argentina por el atentado.



El 7 de octubre último los jueces Daniel Obligado, José Michilini y María Gabriela López Iñiguez sobreseyeron por inexistencia de delito a todos los imputados por supuesto "encubrimiento agravado", a raíz de la denuncia de Nisman.



El fallo sobreseyó a la actual vicepresidenta y a los también imputados procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini; senador Oscar Parrilli; viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, entre otros.



Los magistrados del Tribunal Oral Federal 8 hicieron extensiva la resolución al fallecido excanciller Héctor Timerman al concluir que "los hechos por los que fueran requeridos no constituyen delito" y dejaron sentado que "el presente proceso no afecta el buen nombre y honor" de quienes estuvieron imputados.