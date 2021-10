La remera que usó Victoria Tolosa Paz para burlarse de Luis Majul

En un acto realizado el domingo en la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata, la candidata a diputada nacional Victoria Tolosa Paz se puso una remera dirigida directamente al periodista Luis Majul. En concreto, reflotó una frase que dijo en el picante cruce que protagonizó con el conductor televisivo.

"Hablame como periodista, no como militante del PRO", se podía leer en la remera blanca que usó Tolosa Paz en ese acto. En el mismo estaban otros candidatos como Daniel Gollan.

La remera de Victoria Tolosa Paz.

El cruce entre Tolosa Paz y Luis Majul se dio el 15 de agosto en La Nación+. "¿Vos querés justificar la política económica de Mauricio Macri? Estás en todo tu derecho. Y no vengo acá a justificar nada. Vengo a decir lo que estamos haciendo. Porque vos un periodista no sos un militante del PRO. No sé...pregunto ¿sos periodista? Bueno entonces hablame como un periodista no como un militante del PRO. Porque si no, vamos y nos tomamos un café y vamos a hablar de política con el militante del PRO", disparó.

Esa frase se viralizó y Tolosa Paz la terminó convirtiendo en remera. Algo parecido había hecho el candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio en CABA, Martín Tetaz.

En medio de un debate televisivo con Carlos Heller, Tetaz se sacó el abrigo y dejó ver una remera que decía "ah, pero Macri" justo en el momento en que su rival político culpaba a la gestión anterior por los problemas del país.