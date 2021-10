El desesperado argumento de un candidato del Frente de Todos para dar vuelta la elección

El ex Juez en lo Contencioso Administrativo (destituido) Luis Arias, candidato a primer concejal de la lista Platense de el Frente de Todos, en declaraciones a FM Cielo afirmo que van a dar vuelta la elección porque durante la pandemia mucha gente perdió el documento y no fue a votar. "Muchos de los que no fueron votaron en otras oportunidades por el Frente de Todos. Mucha gente ha perdido el documento y por la pandemia no hubo renovación y fue un problema", sostuvo el candidato de la boleta de Victoria Tolosa Paz.

Luis Arias reconoció que fue bajo el porcentaje de votación y que una gran parte de los ciudadanos que no fueron a votar, votaban al Frente de Todos y se quedaron en sus casas por diferentes motivos. El ex Juez se mostro optimista en que sus votantes se vuelquen masivamente a las urnas el 14 de noviembre y puedan revertir la elección.

Recordemos que Arias salto a la fama en el 2013, por ser el Juez que investigo las muertes por la trágica inundación del 2 de abril del 2013 en La Plata. Investigación, entre otras cuestiones, que derivaron en su destitución en el año 2018. El Jury de enjuiciamiento contra Arias incluía una veintena de cargos, entre ellos abuso de autoridad, irregularidades administrativas, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entre las causas en cuestión, estuvo su actuación en la etapa investigativa de la inundación de La Plata que derivo en un conflicto de competencia entre los fueros Penales y Contencioso Administrativo, sobre quién debía investigar en cada caso.

Arias durante el gobierno de María Eugenia Vidal, al frente del ejecutivo Bonaerense, con sus fallos fue un férreo opositor al gobierno de Juntos por el Cambio. Entre sus sentencias mas emblemáticas están sus negativas al aumento tarifario, su intervención en las discusiones salariales de los estatales bonaerenses, el dictado de la conciliación obligatoria ante el descuento por días de paros a docentes y el pedido de suspensión de desalojo en las tomas de las localidades platense de Gorina y Abasto

Axel Kicillof y Luis Arias.

En su defensa el ex Juez Arias dijo que su destitución obedecía a cuestiones políticas: "Las verdaderas razones por las cuales yo estoy siendo juzgado no están explícitas en este juzgado. Tienen que ver con mi intervención en materia tarifaria, en el conflicto docente y de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires a quienes decretaron descuentos salariales por los días de paro estableciendo una conciliación obligatoria ilícita. Hemos tratado de poner límites al Poder Ejecutivo cuando consideramos que avasallaban los derechos de los trabajadores"

El ex Juez Luis Arias, primer candidato a Concejal por el Frente de Todos, hoy en día es uno de los ungidos del Kirchnerismo para pelear la intendencia de La Plata en el 2023. Seguirá estando entre los elegidos después de esta frase?