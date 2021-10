El contundente mensaje del intendente de Rosario ante una ola de crimenes

Rosario viene sufriendo de una ola de crímenes y violencia que la han convertido en uno de los puntos rojos del país. El narcotráfico se adueñó de esta ciudad santafesina y la inseguridad, día a día, crece de forma exponencial.

En las últimas horas, el asesinato de un joven arquitecto de 34 años provocó una multitudinaria manifestación pidiendo seguridad y justicia.

El intendente Pablo Javkin no solo se solidarizó con la familia de la víctima, sino que hizo un fuerte descargo a través de las redes sociales. “Soy el Intendente de una ciudad que no soporta más que le maten a su gente”, aseguró el cacique en su perfil de Twitter.

Pero el alcalde también apuntó sus cañones sobre un histórico conflicto: la autonomía. "Soy el Intendente de un municipio que no tiene autonomía, no tiene policía, no maneja fiscales, ni jueces, ni cárceles, que no tiene una sola persona a cargo que porte armas de fuego", denunció.

¿Cómo levantarse de tantas tristezas? No, no hay modo. Sólo queda seguir adelante y transformarlas en reclamo, en lucha, en resiliencia. — Pablo Javkin (@pablojavkin) October 24, 2021

Según Javkin, esta situación impide que se puedan tomar acciones para afrontar la grave situación que ha sumergido a esta populosa ciudad en la violencia más cruda. Su reclamo continuó: "Dennos autonomía. Déjennos disponer dónde y cómo deben desplegarse y actuar las fuerzas. Mientras no la tengamos, lo que puedo hacer, hago y haré es exigir, exigir y exigir".

El pedido del alcalde rosarino se renueva cada año, pero no ha logrado obtener el apoyo ni la decisión política necesaria para conseguirlo. Es que, para que Rosario sea autónoma, se debe reformar la Constitución santafesina y, hasta el momento, todos los intentos han resultado infructuosos.